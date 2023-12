Onzekerheid over doorstart moederbedrijf Sprinter, Aktiesport en Perry Sport

Komt er een doorstart voor Sports Unlimited Retail - het is een vraag waar velen antwoord op willen hebben. Eerder deze maand werd het moederbedrijf van Sprinter, Aktiesport en Perry Sport failliet verklaard, waarna diverse partijen zich al snel bij de curator meldden om het bedrijf mogelijk door te starten.

De curator laat aan Nu.nl weten dat de eerste voorlopige biedingen binnen zijn gekomen. De komende periode zullen nadere gesprekken met een aantal partijen plaatsvinden. Of er echt een doorstart voor Sports Unlimited Retail komt, is nog onzeker. “Het is nog onzeker of er finale afspraken gemaakt kunnen worden met de doorstartkandidaten”, aldus de curator tegen Nu.nl.

De toekomst van Sprinter, Aktiesport en Perry Sport blijft dus onzeker. Voorlopig blijven de winkels nog geopend. Retourneren, ruilen of betalen met cadeaubonnen is daarbij niet meer mogelijk. Daarnaast kunnen consumenten geen online bestellingen meer plaatsen.