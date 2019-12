Versace opent eerste eigen winkel in Nederland

Versace komt naar Nederland. Het Italiaanse modehuis opent namelijk een eigen winkel aan de P.C. Hoofstraat in Amsterdam. Dit meldt vastgoedbedrijf B&O Retail, dat Versace heeft geholpen met het pand, in een persbericht.

Versace heeft vanaf 1 januari 2020 de winkelruimte tot zijn beschikking. Het merk strijkt neer aan de P.C. Hooftstraat 95. In het pand zat eerder het merk Liu-Jo gevestigd. Versace heeft een langdurige huurovereenkomst gesloten met de verhuurder.

Versace is in 1978 opgericht door Gianni Versace. Na zijn dood in 1997 kwam zijn zus Donatella aan het hoofd te staan van het merk. Afgelopen jaar werd Versace verkocht aan Michael Kors Holdings Limited die de naam van de groep vervolgens veranderde naar Capri Holdings.

Uit het archief: Vijf dingen die je moet weten over Versace (2018)

Credit: Versace SS20, credit Catwalkpictures.com