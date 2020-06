Verse sluit eerste winkel, focust op online en winkel in Amsterdamse Pijp

Verse gaat de winkel op de Prinsengracht in Amsterdam sluiten, zo deelt oprichter Ciara Shah mee op Instagram. Het was de eerste winkel van het duurzame retail- en groothandelsplatform. Het bedrijf zal zich gaan focussen op online en de recent geopende winkel in de Amsterdamse Pijp.

De winkel op de Prinsengracht is per direct gesloten, zo is te lezen in het bericht. “Door het gebrek aan internationale toerisme in het centrum van de stad heb ik de beslissing genomen om mijn eerste winkel per direct te sluiten.” Shah geeft aan dat de winkel aanvoelde als haar kind. “Ik heb bloed, zweet, tranen en een investering gegeven om een winkel op A-locatie te hebben om te bewijzen dat duurzame mode toegankelijk is voor iedereen.”

Shah geeft aan dat de winkel in De Pijp een make-over ondergaat, maar ook het bedrijf de afgelopen tijd een verandering heeft doorgemaakt. “Toen ik Verse startte deed ik dit vanuit een puur duurzaam oogpunt met een focus op het aanbieden van unisex items zodat zoveel mogelijk mensen naar in lijn met hun waarden konden shoppen.” Shah voegt echter toe: “Het is nu kristalhelder geworden dat mijn kernwaarde is om ook bedrijven te ondersteunen die van mensen van kleur zijn en die mijn waarden delen op dit gebied, naast het ondersteunen van bedrijven die duurzame en eco vriendelijke producten aanbieden. Jullie zullen een opgefriste Verse zien die mijn waarden en mij als een ondernemer van kleur reflecteert.”

Beeld: Verse