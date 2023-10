Viveh start met wholesale middels samenwerking met Jomy Mijnhart

Viveh, het modemerk van Vivian Hoorn, maakt de stap naar wholesale, zo maakt Viveh bekend in een persbericht. Het doel ervan is om de invloed van het merk in Nederland en het buitenland te vergroten en haar visie te verspreiden naar een breder publiek.

Om de stap naar wholesale te maken, ging Viveh een samenwerking aan met Jomy Mijnhart, mode-agent en wholesale-expert. “We geloven dat Jomy Mijnhart ons zal helpen bij het realiseren van onze visie om hoogwaardige en milieuvriendelijke kleding op een bredere schaal beschikbaar te maken. Haar toewijding aan kwaliteit en innovatie sluit naadloos aan bij onze waarden”, aldus Hoorn.

“Viveh onderscheidt zich door haar toewijding aan circulaire ontwerpen en haar gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen. Door samen te werken met Portugese familiebedrijven die zij persoonlijk kent, toont Viveh haar toewijding aan het ondersteunen van ethische en duurzame productiepraktijken”, voegt Mijnhart toe.

Naast de stap naar wholesale, zet het Nederlandse modemerk binnenkort ook de eerste stap naar de fysieke retail middels een pop-upstore. De lancering vindt medio december plaats in Amsterdam, zo meldt een woordvoerder desgevraagd aan FashionUnited. Hier zal de herfst/winter-collectie verkrijgbaar zijn. Waar en wanneer de lancering precies plaatsvindt, volgt later.