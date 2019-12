Vooral Generatie Z geeft dit jaar tweedehands kerstcadeaus

Wie weet liggen er dit jaar ook tweedehands kerstcadeaus onder de boom. Volgens een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Deloitte onder 1200 Amerikanen is 27 procent van de Amerikaanse consumenten van plan om hun naasten met de feestdagen tweedehands items cadeau te geven, en dan het liefst kleding.

De tweedehands kledingmarkt groeit in de Verenigde Staten razendsnel, zo bleek in maart uit een analyse van ThredUp, een Amerikaans verkoopplatform voor tweedehands kleding. Het is dan ook geen verrassing dat dit invloed heeft op het karakter van de kerstinkopen. Vijftig procent van de respondenten in het onderzoek van Deloitte noemt geldbesparing als belangrijkste reden. 24 procent ziet de kans om op deze manier goedkoper producten van luxemerken cadeau te doen. Dertien procent zegt tweedehands cadeaus te willen geven uit duurzaamheidsoogpunt.

Voornamelijk Generatie Z (nu tussen de 18 en 22 jaar oud) is bereid de jacht op kerstcadeaus uit te breiden tot het terrein van de tweedehandsmarkt. 61 procent van de respondenten binnen deze generatie gaat graag tweedehands kerstshoppen, tegenover 43 procent van de millennials, 25 procent van Generatie X en 13 procent Baby Boomers.

Maar is geven even leuk als krijgen? Een kwart van de ondervraagden zegt graag een tweedehands cadeau te ontvangen. De helft is neutraal, en dertig procent zegt teleurgesteld te zullen zijn met een tweedehands cadeau. Geen toeval misschien dat de ondervraagden liever tweedehands cadeaus geven aan familie (68 procent) of vrienden (37 procent) dan aan collega’s (17 procent) of andere kennissen (11 procent). Voor hen die zeiden geen tweedehands cadeaus te willen kopen zijn de grootste bezwaren de angst om goedkoop over te komen, onzekerheid over de staat van het product en de moeilijkheid te vinden waar ze naar op zoek zijn.

