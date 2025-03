Waarom een faillissement in je winkelstraat niet meteen zorgelijk is

Het nieuws van faillissementen in de Nederlandse winkelstraat wordt steeds prominenter. Veel (onafhankelijke) retailers hebben de afgelopen maanden dan ook een buurman of buurvrouw in de winkelstraat failliet zien gaan. Hoewel dergelijk nieuws uit het niets kan komen, hoeft het verdwijnen van een winkel niet meteen zorgelijk te zijn voor de toekomst van de ondernemer zelf, zo blijkt uit gesprekken met experts.

Veel winkelpanden vinden namelijk snel weer een invulling. Kijk bijvoorbeeld maar naar hoe gewild de Blokker-panden waren, maar ook de Scotch&Soda en Esprit panden vonden al snel een nieuwe huurder. Tegenwoordig worden winkels, in tegenstelling tot jaren geleden, instapklaar en hoogwaardig opgeleverd, zo meldde Erica Kruissen, woordvoerder van JB Retail, al in 2024 tegen FashionUnited. Hierdoor kan een nieuwe huurder snel intrekken.

“Een winkel gaat niet voor niets failliet, dan trok de winkel al niet genoeg klanten in de meeste gevallen”, zo vertelt Gertjan Slob van winkellocatie analyse bedrijf Locatus. “Een faillissement kan ook een nieuwe huurder opleveren die juist weer nieuw publiek trekt”, zo relativeert hij.

Dirk Mulder, retailexpert bij ING, geeft ook aan dat de oorzaak van een faillissement niet altijd bij de locatie van de winkels ligt. “Winkels of formules die omvallen, daar kan wat nu gebeurt wellicht de druppel zijn die het laatste duwtje is. Vaak gaat er echter nog veel aan vooraf. Is de winkel bijvoorbeeld nog relevant, wordt er nog geïnvesteerd in de winkel, het assortiment, de klanten, et cetera.” Dus een faillissement compleet toeschrijven aan alleen de winkelstraat waarin het zich bevindt, schetst geen compleet beeld.

Een winkel failliet in je straat: Moet je je als retailer zorgen maken?

Locatus heeft de Retail Risk Index, die inventariseert hoe waarschijnlijk het is dat een specifieke winkel blijft voortbestaan op een bepaalde locatie. Deze index wordt samengesteld op basis van diverse factoren, waaronder het ‘straatrisico’. Daarnaast worden ook de branche waarin een winkel opereert en de algehele marktomstandigheden meegenomen. Bij het straatrisico wordt gekeken naar de leegstand in de straat, het ombouwen van winkels naar woningen en de hoeveelheid mutaties van winkels. Dit alles heeft een negatieve invloed op de uitstraling van de winkelstraat, waardoor de kans om geld te verdienen er kleiner wordt. Winkels die zich nog in zo’n winkelstraat bevinden, kunnen op termijn in de problemen komen.

Maar zoals eerder gezegd blijven veel winkels niet lang leeg staan. Het is echter wel belangrijk waarmee die winkel wordt opgevuld. “De retail is dynamisch genoeg dat op goede locaties winkels weer gevuld worden. Dat kan de winkelstraat verbeteren, maar het kan ook de andere kant opgaan,” vertelt Mulder. “Wat je vaak ziet bij langere leegstand, is dat vastgoedeigenaren of -beleggers dan maar gaten gaan vullen met pop-up stores, nagelstudio’s of toko’s. Eén nagelstudio kan nog wel, maar meerdere beïnvloeden de uitstraling van je winkelstraat.”

Komt er juist wel een winkel in het segment waarin je als winkelier zelf opereert, dan kan dit juist veel meer winkelend publiek opleveren. “Als ondernemer kun je daar ook best sturend in zijn”, zo licht Mulder toe. “Veel gebieden hebben een winkelgebied- of winkelstraatmanager, ga daar ook mee in gesprek. Of praat bijvoorbeeld de vastgoedbelegger in de straat of jouw stad. Kijk wat je nodig hebt in de winkelstraat en wat je zou kunnen aantrekken. Ondernemers die daar een actieve rol in spelen, kunnen het wegvallen van een winkel ook als een kans zien.”

Een actieve rol is ook belangrijk als het gaat om het evalueren van de winkellocatie. “Wacht niet totdat je huurcontract afloopt, maar begin echt een jaar tot twee jaar daarvoor er al over na te denken. Je moet continu monitoren, tegen de tijd dat je huurcontract afloopt is er misschien geen geschikt pand vrij.”

Dus mocht er een winkel omvallen in je straat, dan is dat geen acute reden tot zorg. Wees alert op veranderingen en vraag u af: is het faillissement veroorzaakt door de winkellocatie, of zijn er andere redenen die eraan ten grondslag liggen? Ook biedt een vrijgekomen winkel kansen om de winkelstraat verder in te vullen op een manier die bij het gebied past. Ga actief in gesprek met de gebiedsmanagers en vastgoedbeleggers en wie weet heeft u al snel een nieuwe buurman.