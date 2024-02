‘We Are Labels sluit een derde van de winkels’

Modeketen We Are Labels heeft vier van de twaalf winkels gesloten. Het nieuws wordt door oprichter Pieter-Bas Broeke bevestigd tegen RTL Z.

Het gaat om de winkels in Den Haag, Utrecht, Amstelveen en Rotterdam. De combinatie van gestegen personeels- en energiekosten met gevolgen van de pandemie is de reden van de sluitingen. Broeke benadrukt tegen RTL Z dat de andere acht winkels ‘gezond en goed’ zijn.

We Are Labels koos in 2020 ervoor om de webwinkel te sluiten en te focussen op de fysieke winkels. In de winkelstraat werden de kleinere filialen gesloten en werd gekozen voor grotere vestigingen met een luxere uitstraling. De webshop is echter recent weer geopend en in 2024 moet een extra webshop worden geopend, zo meldt Broeke tegen het mediaplatform.

We Are Labels heeft ook twee eigen merken waarmee het actief is in de wholesale: WAL en Nous Sommes Labels. Het bedrijf wil met deze twee merken verder groeien en de goed presterende winkels versterken.