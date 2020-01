Website Cora Kemperman nog tot eind februari geopend

Het merk Cora Kemperman houdt de website nog tot en met februari geopend. Dit meldt het bedrijf op de Facebook-pagina. Afgelopen november kondigde het merk aan de activiteiten te beëindigen in 2020.

Dat het merk begin 2020 gestopt zou worden werd destijds al duidelijk in een statement. Een definitieve sluitdatum in 2020 was nog niet bekend, maar nu meldt het merk dat de website in ieder geval nog open blijft zolang de voorraad strekt. De pop-up in Brussel is in ieder geval tot en met eind januari 2020 geopend, aldus het merk op de Facebook-pagina.

Cora Kemperman sluit af met een korting op een groot deel van de items uit de collectie. “De collectie is in zeer gelimiteerde oplage beschikbaar, online en in onze pop-up in Brussel”, aldus het bedrijf.

Beeld: via Facebook-pagina Cora Kemperman