Wehkamp stimuleert consumenten bestelling bij pakketpunt te leveren middels donatie aan Jantje Beton

Wehkamp zet nog een stap verder in zijn retour- en bezorgbeleid. Het bedrijf gaat consumenten stimuleren pakketjes bij een DHL ServicePoint te laten leveren door een donatie aan Jantje Beton aan te bieden. De stap komt nadat Wehkamp in april retourkosten implementeerde.

Wehkamp wil consumenten bewust laten nadenken over de goederenstroom en dus klanten stimuleren om een pakket bij een pakketpunt te laten bezorgen, zo schrijft Wehkamp in een persbericht. Het online warenhuis doneert dan ook sinds 8 november een vast bedrag per bestelling aan Jantje Beton als men ervoor kiest een pakket bij een DHL ServicePoint te laten leveren.

Wehkamp wil met de donatie consumenten bedanken en een bijdrage leveren aan een betere leef- en speelomgeving voor kinderen, zo staat in het persbericht. Het online warenhuis verwacht dat dit initiatief binnen 12 maanden zo’n 100.000 euro zal opleveren. Wehkamp koos voor dit goede doel nadat deze als winnaar uit de bus kwam uit een interne enquête. Jantje Beton zet zich in voor meer speelplekken waar alle kinderen kunnen spelen.