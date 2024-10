Wibra breidt kleding- en textielinzameling uit naar alle winkels in samenwerking met Sympany

Retailer Wibra breidt het initiatief waarmee klanten tijdens het winkelen hun afgedankte kleding en textiel kunnen inleveren uit. In samenwerking met textielinzamelaar Sympany plaatst Wibra inzamelbakken in alle 300 winkels in Nederland en België. Binnenkort wordt het initiatief ook uitgebreid naar Frankrijk, aldus het persbericht. Klanten leveren hun oude kleding en textiel verpakt in plastic zakken in bij de inzamelbakken. Sympany zorgt voor de sortering en herbestemming via hergebruik of recycling.

De samenwerking met Sympany versterkt Wibra’s doel om klanten nog meer duurzame opties te bieden en hen te betrekken bij het hergebruik van materialen. Naast de textielinzameling biedt Wibra sinds 2022 de mogelijkheid om lege plastic verpakkingen in te leveren, waarbij klanten via een app beloningen ontvangen.

Wibra's CEO Bas Duijsens en Sympany-directeur Charles Graft geven officieel het startsein voor hun samenwerking in de Wibra-winkel aan de Hellestraat in Amersfoort. Tijdens de aftrap overhandigt Graft een bijzonder colbert gemaakt van gerecyclede Wibra-vesten aan Duijsens.

Graft geeft een colbert gemaakt van oude Wibra-vesten aan Duijsens. Credits: Met dank aan Rosalie Smit, PR & Online communicatie