Wibra ziet potentie in Frankrijk, opent nog twee filialen

Het eerste Franse Wibra-filiaal moet nog openen, maar CEO Bas Duijsens heeft alweer oog voor twee nieuwe Franse winkels, zo deelt hij in een interview met RetailTrends.

Dat Wibra dit jaar de Franse markt zou betreden, vertelde Duijsens in december 2023 al. Het eerste filiaal opent halverwege dit jaar in Lille. De Nederlandse discountketen is afhankelijk van lokale regelgeving en vergunningen. “En omdat het ons eerste filiaal is, weten we nog niet helemaal hoe alles in elkaar steekt”, vertelt hij tegen RetailTrends.

Wat hij wel weet, is dat de Franse markt potentie heeft voor meerdere filialen. Zo laat hij weten dat er nog twee filialen verwacht kunnen worden in Noord-Frankrijk. In die twee filialen wordt een nieuw assortiment getest. Op die manier kan Wibra analyseren wat matcht bij de Franse markt om verder uit te breiden.