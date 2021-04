Winkelen op afspraak: Drukte in winkelstraten nog steeds 7 procent onder vorig jaar

Het is inmiddels ruim een maand geleden sinds het winkelen op afspraak voor alle niet-essentiële winkels is geïntroduceerd. Hoe gaat het bij winkels en wat heeft dit gedaan met de drukte in de winkelstraten?

Om te beginnen: de druktecijfers van de winkelstraten. Huib Lubbers van Bureau RMC vertelt telefonisch dat het niveau van drukte in de week voor Pasen nog 7 procent onder het niveau van vorig jaar lag. Vorig jaar april was er geen verplichte sluiting van winkels, maar was de pandemie natuurlijk wel net uitgebroken. Grote steden zagen een gigantische terugval van passanten terwijl het in middelgrote en kleine steden nog redelijk op peil bleef met het aantal passanten.

Over het algemeen was het in de week voor Pasen nog 80,4 procent leger in de winkelstraten dan in dezelfde week van 2019. Maar sinds de introductie van winkelen op afspraak is wel een herstel gezien in de drukte, zo vertelt Lubbers. In week 9 en week 10, de eerste twee weken van maart, was het nog 83 procent rustiger in de straten dan in 2020. In week elf werd het verschil gereduceerd naar min 71, in week twaalf naar min 36 procent en in week dertien, aan het einde van maart dus, min zeven. Lubbers verwacht dan ook dat halverwege april weer hetzelfde aantal passanten rondlopen als vorig jaar. Dat betekent dat het nog steeds drastisch veel rustiger is in de winkelstraten. “Onze hele perceptie van drukte is veranderd,” zo zegt Lubbers tijdens het gesprek.

In de vijf grote steden was het de week voor Pasen ‘flink’ drukker dan in dezelfde week van vorig jaar. Omdat de grote steden aan het begin van de coronacrisis hard werden geraakt, lijkt het herstel nu ook enorm. De vijf grote steden van Nederland zagen vorige week 46 procent meer passanten dan vorig jaar in die week. Bij kleine steden lag het bezoekersaantal juist 44 procent lager en bij middelgrote steden was dit 4 procent lager dan vorig jaar. Volgens Lubbers heeft het winkelen op afspraak wel een effect gehad op de drukte in de winkelstraten, maar erg minimaal.

Brancheorganisatie INretail meldt vandaag ook dat uit een peiling blijkt dat de meerderheid van de tijdvakken leeg blijft en dat 20 procent van de gemaakte afspraken uiteindelijk niet op komt dagen.

Bij Omoda duurde het even voordat het winkelen op afspraak op gang kwam, zo vertelt rayonmanager Joost van Oostenbrugge schriftelijk. In de weekenden worden veel afspraken geboekt en zijn sommige tijdslots ook volgeboekt. “Met name vroeg in de ochtend omdat veel klanten denken dat het nog vrij rustig is.” Veel afspraken hebben betrekking op advies voor kinderschoenen. Van afzeggingen of no-shows heeft Omoda niet zoveel last vertelt Van Oostenbrugge, de meeste boekingen komen opdagen.

Marlou van Rheden, mede-eigenaar van Koekwaus uit Den Bosch geeft aan dat ze merkt dat klanten makkelijker zijn gaan denken over het winkelen op afspraak. Waar in het begin nog iedereen netjes op kwam dagen, worden afspraken nog wel eens kort van te voren afgezegd, of verschijnt de persoon in kwestie helemaal niet. “Voor ons vervelend omdat er vooral in het weekend veel mensen willen komen, maar de dag vaak al snel vol zit. Dan is het jammer als een klant net 5 minuten van te voren afzegt terwijl iemand anders graag had willen komen.” Vrijdag, zaterdag en zondag zijn dan ook nog steeds helemaal volgeboekt, doordeweeks is het iets rustiger met afspraken.

Clé Enneking, CEO van Steppin’ Out en The English Hatter geeft aan dat alle winkels op het moment open zijn voor winkelen op afspraak. De winkels zijn weer hele dagen open, terwijl begin maart de CEO nog besloot om alleen van woensdag tot en met zaterdag tussen twaalf en vijf te openen. “Eerlijk is eerlijk, er komen erg veel mensen op afspraak.” Enneking benadrukt echter dat het niet voldoende is om de omzet volledig goed te maken, maar de CEO geeft wel aan dat het bedrijf nu zonder webshop 70 procent draait van de omzet in 2019.