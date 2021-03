Winkels openen in Klazienaveen: “De ondernemers zijn er klaar mee”

Tientallen winkels in het Drentse dorp Klazienaveen hebben vanochtend om 9.00 de deuren geopend voor klanten. De winkeliers openden hun zaken uit protest tegen de coronamaatregelen van de overheid, die voorschrijven dat klanten voorlopig alleen op afspraak langs mogen komen.

Voorzitter van ondernemersvereniging Klazienaveen, Harrie van der Velde, noemt het overheidsbeleid ‘destructief’. “Op deze manier is er straks geen kledingwinkel, kapperszaak of horeca meer over, met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en vele detaillisten moeten aankloppen bij het UWV, failliet gaan of in de schuldsanering terechtkomen,” aldus Van der Velde tegenover de NOS. Ondernemers zijn er volgens hem ‘helemaal klaar mee’.

De bedoeling van het protest is te laten zien dat winkels veilig open kunnen. Ondernemers hebben elk een draaiboek bij zich waarin staat hoe dat, met inachtneming van de RIVM-regels, mogelijk gemaakt kan worden. Van der Velde roept Nederlanders op om vandaag dan ook niet massaal in Klazienaveen te komen winkelen. “Het gaat om het signaal dat we aan Den Haag willen geven,” aldus Van der Velde. “We willen het georganiseerd doen.” Daarom zijn er dranghekken neergezet en houden straatcoaches en politie een oogje in het zeil. Kort na de opening van de winkels was het nog rustig in Klazienaveen, zo meldt de NOS.

Hoewel de gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, heeft aangegeven te zullen handhaven, is de voorzitter niet bang voor boetes. “We hebben in principe niets meer te verliezen,” zegt hij. “We zien wel waar het schip strandt.”