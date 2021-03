Winkels in Klazienaveen weer gesloten na waarschuwing gemeente

De winkels in het Drentse dorp Klazienaveen die vanochtend om 9.00 open gingen , zijn inmiddels weer gesloten. De ondernemers kregen een waarschuwing van de gemeente en deden rond 10.15 de deuren dicht, zo melden landelijke media. Voor zover bekend werden er geen boetes uitgedeeld.

"Om iets na 10.00 uur kreeg ik bezoek van de politie", vertelt Harrie van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum, tegen Nu.nl. "Die gaf mij als voorzitter een waarschuwing dat we moesten sluiten, anders zou er gehandhaafd worden. Ik lichtte iedereen in en om 10.15 uur waren alle winkels dicht." Volgens Van der Velde was het tot die tijd redelijk druk in de winkels.

De winkels gingen vanochtend open uit protest tegen de coronamaatregelen, die voorschrijven dat winkelen voorlopig alleen op afspraak mag. Die maatregelen stuiten op veel kritiek onder winkeliers, bij wie de nood over het algemeen hoog is.

De actie gaat hierna niet verder, aldus Van der Velde. "Morgen gaan we over tot de orde van de dag en wachten we af wat er op de persconferentie op 8 maart zal gezegd worden. We wilden de aandacht vestigen op het probleem en ons punt is gemaakt. We laten het hierbij."