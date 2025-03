Winkels Vanilia sluiten over een week

Het einde van de Vanilia-winkels komt snel in zicht. In een mail aan het klantenbestand blijkt dat er nog exact één week is om te winkelen bij het failliete merk. De winkels van het merk zijn aangevuld, zo is te lezen in het bericht.

Hoewel Vanilia al gecommuniceerd heeft dat het zal stoppen, is een doorstart nog niet helemaal van de baan. In het eerste faillissementsverslag bleek dat die optie nog open is en dat de merkhouder meewerkt aan dit proces. Het merkrecht van Vanilia was namelijk niet onderdeel van de failliete bv’s ( Vanilia C.V. en Vanilia The Shops B.V.).

Het bestuur van Vanilia heeft zelf het faillissement aangevraagd. Het bedrijf had veel corona-schulden en de resultaten bleven achter na de coronacrisis. Hierdoor onstonden er financiële problemen. In november 2024 werd een Whoa-procedure gestart, maar dit liep op niks uit.