Winkelstraat.nl beste mode- en beautywebsite van het jaar

Winkelstraat.nl is als winnaar uit de bus gekomen in de categorie mode en beauty van de Website van het Jaar-verkiezing. Het online modeplatform won zowel de prijs voor de beste als de meest populaire website van 2021, zo is te lezen op de webpagina van de organisatie.

De afgelopen tijd konden Nederlandse internetters een stem uitbrengen op hun favoriete websites. Ze beoordeelden de websites vervolgens op verschillende aspecten, zoals design, inhoud en gebruiksgemak. Winkelstraat.nl kreeg niet alleen de meeste stemmen, maar ook de hoogste beoordeling van alle deelnemers in de categorie. Onder de andere deelnemers waren onder meer Zalando, Rituals en Fashionchick.

“We zijn ontzettend blij met deze titels,” aldus Joost van der Veer, medeoprichter en CEO van het bedrijf, in een persbericht. “Het geeft aan dat de recente rebranding die we hebben doorgevoerd in de smaak valt.” Dit najaar onderging Winkelstraat.nl een ingrijpende transformatie . Om jonge consumenten van luxe-items aan te spreken, kreeg de webpagina de uitstraling van een live feed, geïnspireerd door Reddit en Twitter.

Deze jongere generatie consumenten, waaronder Gen Z-ers en millennials vallen, zijn de belangrijkste doelgroep voor Winkelstraat.nl. “De coronacrisis heeft bijna geen impact gehad op de mode-uitgaven van deze generaties, waar populaire winkels en merken weer van hebben kunnen profiteren,” zei Van der Veer in oktober in een interview. Tijdens de lockdownperiode afgelopen jaar zette Winkelstraat.nl tussen de zestig en tachtig procent meer om dan het jaar daarvoor.