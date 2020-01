Wolfgang Joop start nieuwe ‘mainstream’ lijn

Ontwerper Wolfgang Joop zal zijn modemerk Looks by Wolfgang Joop herlanceren en presenteren tijdens de Mercedes Benz Fashion Week Berlijn op woensdag 15 januari 2020. Met de herpositionering wil het label dat twee jaar geleden werd gelanceerd het grote publiek aanspreken. Het in Nedersaksen gevestigde bedrijf Label Crew zou daarbij moeten helpen.

”Vroeger maakte ik grote collecties voor een kleine klantenkring. Vandaag de dag is de collectie klein, maar wel gericht op een grote groep klanten. Ik wil mijn ontwerpen echt terugzien op straat”, zo stelde de ontwerper tegenover Textilwirtschaft.

Samen met licentiepartner Label Crew, dat behoort tot textielgroep JCK Holding GmbH Textil KG, worden speciale collecties geproduceerd voor verschillende groothandel- en retailpartners. Jens Meyer, algemeen directeur van Label Crew, vertelde dat het bedrijf de pijlen voornamelijk heeft gericht op grote partners als Peek & Cloppenburg, C&A en Katag AG. Prijzen en materialen van de collectie zullen worden aangepast naar de doelgroep.

Het label wil duurzame mode aanbieden. Voor de productie is de ontwerper van plan om gerecyclede materialen te gebruiken, van kasjmier tot polyester. Met de prijsbepaling is hij flexibel: ‘’Een sjaal zou 19,95 euro kunnen kosten, maar er kan net zo goed een variant van 59,95 komen”, aldus Joop.

Joop deed al eerder zijn intrede op de markt van huishoudtextiel. In februari 2019 onthulde de ontwerper een collectie huisartikelen voor Aldi, en samen met Ibena uit de Duitse plaats Bochelt bracht hij beddengoed, handdoeken en zelfs kleine meubels uit. Deze collectie was tevens te zien tijdens de beurs Heimtextil. Ook aan een geur wordt gewerkt - daarvoor heeft de ontwerper al een partner gevonden, zo meldt Textilwirtschaft.

De ontwerper, die in november zijn 75e verjaardag vierde, lijkt er nog niet over te peinzen om met pensioen te gaan. In september bracht hij nog zijn autobiografie uit en in juli werden tijdens de Berlijnse modeweek hemden en t-shirts gepresenteerd met bonte prints - waarvan enkele getekend door Joop - voor het Duitse textielbedrijf Van Laack.

Dit artikel verscheen donderdag 9 januari op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans.