Xandres opent tweede Nederlandse winkel in Den Haag

Het Belgische damesmodemerk Xandres opent op 20 februari 2025 haar tweede Nederlandse winkel in het hart van Den Haag, zo meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited. De nieuwe winkel, gelegen aan de Hoogstraat 28, volgt de opening van de eerste Nederlandse winkel in Den Bosch, die vijf jaar geleden werd geopend.

De opening van de nieuwe winkel wordt gekarakteriseerd door een belangrijke wijziging in het leiderschap van het merk, zo onderstreept het persbericht. Op 2 januari 2025 trad Willem Wijnen namelijk aan als nieuwe CEO van Xandres. Wijnen is een doorgewinterde leider in de mode-industrie. Zo heeft hij diverse leidinggevende functies bij modebedrijven als Men at Work, The Sting, Van De Velde NV en North Sails Apparel.

In een reactie op zijn recente benoeming deelt Wijnen: “Xandres is een prachtig en geliefd merk met een sterk, betrokken team dat al heeft bewezen groei te kunnen realiseren. Ik kijk er enorm naar uit om samen met hen winstgevende internationale groei te leveren.” Wijnen neemt de CEO-rol over van interim-CEO Pieter Van Dyck, die de afgelopen zes maanden het merk heeft geleid. Van Dyck zal Wijnen tijdens de overgangsperiode blijven ondersteunen tot eind februari.

Xandres, dat al meer dan 55 jaar bestaat en twaalf eigen winkels in België heeft, zet een belangrijke stap in haar groei door een nieuwe winkel te openen. Met deze uitbreiding naar Den Haag vergroot Xandres haar aanwezigheid in Nederland, waar het merk inmiddels zo'n 150 verkooppunten heeft. Xandres is sinds de overname door Damartex in 2016 sterk gegroeid. Dankzij strategische investeringen en een gedreven team heeft het bedrijf in het boekjaar tot juni 2023 een omzet van 32 miljoen euro behaald, een groei van 21 procent. Xandres kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en het nieuwe hoofdstuk dat onder de leiding van Wijnen wordt ingeslagen.

De nieuwe Xandres-winkel opent op 20 februari 2025, om 18.00 uur. Locatie: Hoogstraat 28, Den Haag.