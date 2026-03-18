Xandres test levensvatbaarheid van ‘preloved’ met nieuwe webshop

Het Belgische modemerk Xandres heeft zijn tweedehandsplatform, Xandres Preloved, officieel gelanceerd in de Benelux en Duitsland met een opzichzelfstaande website. De digitale uitrol volgt op eerdere fysieke pilots in Gent en Brugge, zo meldt Xandres’ externe duurzaamheidsstrateeg Jasmien Wynants (Masjien) via LinkedIn. Voor de technische realisatie van de webshop werkt het merk samen met het Franse techbedrijf Faume, gespecialiseerd in whitelabel-resale.

De lancering is tevens onderdeel van het door de EU gefinancierde ‘Just Fashion EU Project’, waarlangs Xandres onderzoekt of het verlengen van de levensduur van kledingstukken een rendabel onderdeel kan worden van het bestaande businessmodel.

Naast de online shop wordt ook de fysieke inname uitgebreid: vanaf 20 april 2026 kunnen klanten hun gedragen items inleveren bij alle vijftien eigen Xandres-winkels in ruil voor een voucher.

In haar LinkedIn-bijdrage kondigt Wynants meteen de volgende stap in het project aan: de koppeling van de resale-omgeving aan het Digitaal Product Paspoort (DPP). Hiermee anticipeert het merk op de aankomende Europese wetgeving (2027 van kracht) die merken verplicht om hun hele productieketen inzichtelijk te maken, zodat consumenten geïnformeerder - al dan niet bewuster - kunnen winkelen.