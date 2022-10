Zeeman uitgeroepen tot ‘ABN Amro Retailer of the Year’

Zeeman is de winnaar van de twintigste editie van de ABN Amro Retailer of the Year awards, zo blijkt uit een persbericht. Zeeman haalde de algemene titel Retailer of the Year binnen. Bike Totaal won de titel ‘Beste Winkelketen van Nederland’ en Zooplus won de ‘Webshop Award’.

Daarbij won Erik-Jan Mares, de CEO van Zeeman, de vakprijs ‘ABN Amro Retail Executive of the Year’ en haalde Xenos de titel ‘Retail Managementteam of the Year binnen’. De ‘Sustainable Retailer of the Year’ prijs werd uitgereikt aan Bever. Krein Bons, CEO van Van Haren, ontving tot slot namens de jury van de vakprijzen nog een speciale award. Met de ‘Retail Career Award’ werd hij ‘bedankt voor zijn prestaties binnen de sector’, aldus het persbericht.

Consumenten beoordeelden de afgelopen maanden hun favoriete retailers voor de publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van Nederland’ en de ‘Webshop Award’. Begin september werden winnaars van categorieprijzen bekend gemaakt, die kans maakten op algemene titels als ‘Retailer of the Year’. Zeeman liet met zijn winst van deze titel 37 genomineerden achter zich.

Mares werd in zijn winst van de ‘Retail Executive of the Year Award’ gevolgd door Hajir Hajji van Action, Krein Bons van VanHaren, Marit van Egmond van Albert Heijn en Raymond Cloosterman van Rituals, die respectievelijk de tweede tot en met vijfde plaats van de vakprijs binnen sleepten.