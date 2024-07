Video: ByBorre-oprichter over fast fashion en de textielindustrie

ByBorre is sinds de oprichting in 2015 van creatieve textielstudio uitgegroeid naar een bedrijf dat verandering in de textielindustrie wil aanmoedigen en een impact wil maken door middel van innovatie. Het bedrijf heeft digitale oplossingen voor textielontwerp, -ontwikkeling en -productie. Daarnaast heeft het ook een ready-to-order textielcollectie. In de onderstaande video gaat de ‘textieltovenaar’ in gesprek met het platform De Ondernemer over zijn wapen 'tegen vervuilende fast fashion': ByBorre.

Eigendom: De Ondernemer