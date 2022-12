Video: Een kijkje in een van de ‘living labs’ van Next Fashion Retail

De overgrote meerderheid van modeconsumenten geeft aan interesse te hebben in duurzame kleding, maar de verkoop van die kleding blijft achter. Binnen het project Next Fashion Retail wordt onderzocht hoe retailers duurzame mode beter kunnen verkopen. Dat begint bij het begin: op de winkelvloer het gesprek over duurzaamheid aan de gang krijgen. Deze video laat zien hoe dat gebeurt bij mode- en lifestylewinkel Berden, een van de zogenaamde ‘living labs’ van het Next in Retail-project. Daarbij komen projectmedewerkers, winkelstaf en klanten aan het woord.

Eigenaar: Kenniscentrum Mission Zero