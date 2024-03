Video: Is kleding recyclen echt duurzaam? [Engels]

In deze documentaire gemaakt door 'DW Planet A' onderzoekt journalist Dave Braneck de textielindustrie. "Elk jaar worden er bijna 100 miljard kledingstukken geproduceerd en 65 procent daarvan belandt binnen 12 maanden op de vuilnisbelt," stelt Braneck. De documentaire gaat in de wereldwijde textielindustrie en op nieuwe technologieën op het gebied van textielrecycling.

Braneck is kritisch. Kan recycling echt verspilling tegengaan? De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: recycling, fast fashion en het doel van landen om over te gaan op een circulaire economie. "We vernietigen ons milieu in een alarmerend tempo. Maar dat hoeft niet zo te zijn," stelt Braneck.

