Van Concept tot ROI Innovatie: De opmerkelijke reis van WAIR

In augustus 2021 kondigden we de lancering van WAIR aan hier bij FashionUnited en in mei 2023 hebben we meer uitleg gegeven over de AI Replenisher - WAIR's eerste oplossing.

WAIR heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in zijn groei en is opgetogen om een nieuw fase in hun volwassenheid aan te kondigen, vergezeld door een vernieuwde website, logo en merkidentiteit! Als je de vernieuwde website nog niet hebt gezien - bekijk deze dan op wair.ai. We nemen hier even de tijd om terug te kijken op hun reis tot nu toe en geven we je een voorproefje van wat de toekomst in petto heeft.

WAIR - Waar het allemaal begon..

Mitch van Deursen, de oprichter van WAIR en CEO bij Shoeby, was zelf getuige van de inefficiënties in de retail industrie. Hij geloofde sterk dat de industrie hogere nettowinst marges nodig had en tegelijkertijd duurzamer moest worden.

In 2017 begon hij met experimenteren samen met Sander van Grinsven en de JADS Universiteit. Ze deelden de sterke overtuiging dat Data Science (intelligentie op schaal) de toekomst voor de industrie was, en hun geloof werd bevestigd.

In 2019 bundelden Mitch en Sander hun krachten met BrainCreators om twee MVP's (Minimum Viable Products) te ontwikkelen. Destijds verwezen ze naar hun oplossingen als 'Digitale Medewerkers' om hun toegankelijkheid te vergroten. Ze hadden twee oplossingen: 'The Digital Stylist', die op AI gebaseerde visuele aanbevelingen bood voor e-commerce platforms, en de 'The Digital Sales Forecaster' (het basismodel van de AI Replenisher), die de voorraadniveaus op winkelvloeren optimaliseerd door automatisch de min/max-instellingen in het bestaande ERP-systeem aan te passen. Van deze oplossingen liet de AI Replenisher de sterkste product-markt fit zien, waardoor de focus op deze oplossing kwam te liggen.

In 2020 testen ze de AI Replenisher (ForecastGPT-1) bij Shoeby en de resultaten waren teleurstellend. De nauwkeurigheid van de voorspellingen van WAIR bereikte 70%, terwijl dit met Shoeby's traditionele aanvullingsmethode 78% was! Na uitgebreid onderzoek naar ForecastGPT-1 en het bereiken van een maximum van 84% hebben ze geconcludeerd dat het gewoon niet goed genoeg was, noch een doorbraak betekende. Tijd om extra hard te werken en voor een nieuwe aanpak!

In 2021, nadat het WAIR-team erkende dat ze een beperking naderden bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van hun voorspellingen met behulp van traditioneel machine learning, namen ze de strategische beslissing om over te stappen naar een nieuw deep learning-model en data te verzamelen uit alle mogelijke bronnen. Dankzij deze aanpak hebben ze een geavanceerd ‘unified’ model gecreëerd (ForecastGPT-2) en hebben ze een doorbraak bereikt in de nauwkeurigheid van de voorspellingen, namelijk 95%!

Begin 2022 valideerde WAIR de AI Replenisher bij hun eerste klanten (Only For Men en Daka) en aan het einde van het jaar hebben ze WAIR als een onafhankelijk bedrijf opgezet.

Credits: WAIR

Waar staat WAIR nu?

Dankzij alle gesprekken met retailers, merken en partners krijgt WAIR voortdurend validatie van de bestaande inefficiëntie in voorraadbeheer.Bestaande oplossingen vereisen ofwel uitgebreide implementatieperioden of schieten tekort in termen van het gewenste intelligentieniveau.

Deze validatie voedt hun voortdurende groei in alle segmenten: WAIR voor Retail, Merken en Partnerschappen. Ga langs bij hun nieuwe prachtige kantoor in Amsterdam, waar de koffie altijd warm is (of koud als je tijdens de zomer liever ijskoffie hebt)!

Waar gaat WAIR naartoe?

WAIR blijft zich inzetten om bestaande bedrijfsprocessen efficiënter te maken door ‘Artificial Intelligence’ toe te voegen aan deze processen. Met andere woorden, hun oplossingen bieden aanzienlijke zakelijke waarde en zijn gemakkelijk te integreren en over te nemen omdat ze het proces zelf niet veranderen; ze verrijken het slechts met intelligentie.

Ze verwachten hun AI Redistribution-oplossing in het vierde kwartaal van 2023 te lanceren. Met deze oplossing krijg je waardevolle inzichten om je voorraad te herverdelen als het terechtkomt in een winkel waar het niet verkoopt of niet snel genoeg verkoopt. Belangrijk is om op te merken dat als je al gebruik maakt van de AI Replenisher, je behoefte aan herverdeling aanzienlijk zal verminderen in vergelijking met het gebruik van traditionele aanvul methoden.

WAIR heeft een druk Q4 voor de boeg terwijl ze zich voorbereiden op de lancering van de AI Product Describer. Deze krachtige maar eenvoudige tool is ontworpen om e-commerce managers te helpen door automatisch productbeschrijvingen en tags te genereren op basis van een afbeelding. De AI Product Describer optimaliseert voor zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimisation - SEO). Het is makkelijk te gebruiken omdat het geïntegreerd is met het ERP-systeem, waardoor een gebruiksvriendelijke ervaring wordt gegarandeerd. Bovendien voedt het het ForecastGPT-2-model met meer informatie.

In Q1 van 2024 zal hun primaire focus liggen op de lancering van de AI Channel Predictor. Deze krachtige tool voorspelt de optimale verkoopkanalen (fysieke winkel, webshop of marktplaats) voor je producten, rekening houdend met de unieke dynamiek van elk kanaal. Op die manier streeft het ernaar om je doorverkooppercentage te maximaliseren en uiteindelijk je verkoopmarge en omzet te optimaliseren.

Ze zullen de implementatie van de AI Initial Distributor in Q2-2024 starten. Je vraagt je misschien af waarom ze relatief laat beginnen met dit proces. De reden is eenvoudig: het is een cruciaal proces. Een correcte initiële distributie is essentieel, omdat fouten kunnen leiden tot de noodzaak van meer aanvullingen en herverdelingen, die beide aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Daarom hebben ze eerst alle voorgaande oplossingen gebouwd en verfijnd. Ze hebben waardevolle lessen geleerd, wat zorgt voor een betere en efficiënte aanpak van de fase van de initiële distributie.