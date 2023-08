Hoe betrekken we de consumenten bij bewust consumeren en verantwoord kledinggebruik?

In het tweede deel van deze serie spreken we drie bedrijven die een voorbeeld geven aan toekomstige samenlevingen en de rol van het collectief.

Betrokkenheid van de Consument en Innovatieve Bedrijven in de Wereld van Duurzame Mode

In een wereld die voortdurend in beweging is, begint een bewustzijn te ontstaan over onze impact op de planeet en de cruciale rol die we spelen bij het vormgeven van een duurzame toekomst. Vooral in de mode-industrie, waar creativiteit en expressie hand in hand gaan met productie en consumptie, worden de krachten van verandering aangewakkerd door zowel bewuste consumenten als vooruitstrevende bedrijven.

Een Nieuwe Kijk op Consumptie

Jaarlijks stijgt niet alleen de populariteit van nieuwe kledingstijlen, maar ook de alarmerende berg textielafval. Statistieken onthullen dat de mode-industrie een belangrijke bijdrage levert aan ons wereldwijde afvalprobleem. Echter, te midden van deze zorgwekkende cijfers, ontstaat er ook een opwaartse trend van verandering. Consumenten wereldwijd beginnen hun benadering van mode te herzien, waarbij ze hun kledingkasten opnieuw evalueren en vaker kiezen voor hergebruik en duurzame opties.

Statistieken Spreken Boekdelen

Jaarlijkse verspilling van kleding bereikt duizelingwekkende cijfers, maar positieve verschuivingen zijn merkbaar. Een groeiend aantal mensen neemt stappen om hun kleding liefde te verenigen met verantwoordelijkheid. Het resultaat? Een afname in verspilling en een stijgende voorkeur voor kwaliteit boven kwantiteit.

Voorbeeldige Initiatieven

Bedrijven zoals Byewaste, Race Against Waste en De Steek laten zien hoe verantwoordelijkheid en innovatie hand in hand kunnen gaan. Door te pionieren in duurzame concepten en productiemethoden, bewijzen deze bedrijven dat stijl en ethiek elkaar niet hoeven uit te sluiten. Hun inspanningen dragen bij aan een golf van positieve verandering die zich verspreidt naar alle hoeken van de mode-industrie.

Met deze evoluerende dynamiek in de wereld van mode, waar consumentenbewustzijn en ondernemerschap samensmelten, ligt een duurzame kleding toekomst binnen handbereik. Laten we dieper duiken in de bovengenoemde ondernemingen en de invloedrijke bijdrage van deze bedrijven die niet alleen mode creëren, maar ook een wereld vormgeven waarin onze keuzes meetellen.

Byewaste

Credits: Byewaste

Byewaste biedt een handige, milieuvriendelijke oplossing voor het afvoeren van gebruikte textiel, boeken, speelgoed en elektronica. Met onze gratis ophaaldienst aan huis verminderen we de milieu-impact door hergebruik en recycling te bevorderen.

Wat we doen: Via onze gebruiksvriendelijke app kunnen burgers afspraken maken voor het ophalen van ongewenste spullen. Lokale partners zorgen ervoor dat producten hergebruikt of gerecycled worden.

Missie: We streven naar toegankelijke duurzaamheid om de CO2-voetafdruk van de mode-industrie te verminderen.

Oproep tot actie: Sluit je aan bij ons in de strijd tegen afval! Samen kunnen we een tastbare impact maken en een verantwoorde toekomst voor iedereen en volgende generaties mogelijk maken.

Race Against Waste

Onze focus ligt op educatieve actiecampagnes die jongeren betrekken bij de circulaire economie. We onderwijzen hen over problemen in de textielketen en bieden oplossingen aan.

Wat we doen: Wij bezoeken scholen in heel Nederland om inzicht te geven in textiel-impact, van landbouwuitputting tot mensen exploitatie. Tien scholen strijden in een Race om positieve impact te vergroten. Leerlingen verzamelen textiel, voeren reparaties uit, organiseren ruilacties en voeren campagne. De school met meeste impact wint een schoolreis.

Missie: Race Against Waste motiveert om bij te dragen aan de versnelde overgang naar circulaire economie. Met praktische oplossingen betrekken we zoveel mogelijk mensen voor een impactvolle toekomst.

Short-term doelen: Opschalen van Textiel Races in Nederland van 120 naar 500 scholen jaarlijks in 5 jaar tijd. Jaarlijkse uitbreiding naar nieuwe landen voor wereldwijde impact en communities.

Oproep tot actie: Race Against Waste zoekt sponsoren voor Textiel Races. Sponsoring als textielproducent, retailer of gemeente ondersteunt lokaal onderwijs en essentiële kennis, voor de toekomstige generaties en onze kinderen.

De Steek

Credits: De Steek

De Steek is een naai Café in Amsterdam West sinds 2019. De visie van DE STEEK is om een alternatief te bieden voor de fast fashion industrie en mensen van alle geslachten, culturen en maten samen te brengen om samen kleding te creëren en te repareren.

Wat we doen: De Steek heeft een naai Café. In het naai Café is het mogelijk om een tafel te huren en te werken aan naai- of reparatie projecten, onder begeleiding van een modeontwerper. De Steek heeft ook een duurzame stoffenwinkel met restpartijen. Daarnaast geeft De Steek verschillende workshops op het gebied van mode en textiel, zowel in hun eigen studio als op evenementen of andere locaties.

Missie: De missie van DE STEEK is om consumenten vaardigheden, kennis en service te bieden op het gebied van kleding maken, onderhouden en repareren, zodat ze een gezonde relatie met hun garderobe kunnen ontwikkelen. De Steek biedt ook een platform aan jonge ontwerpers en creëert zo een gemeenschap.

Short-term doelen: Meer mensen vaardigheden leren! Meer workshops aanbieden, vooral op verschillende locaties of evenementen. Op dit moment onderzoeken we ook de mogelijkheid om een grotere locatie te openen.

Oproep tot actie: Word lid van onze mode- en textiel gemeenschap door een bezoek te brengen aan ons Naai Café, boek een workshop voor jouw bedrijf op locatie of meldt je aan om zelf docent te worden.

Innovatieve businessmodellen voor de circulaire textielketen

Dit is het tweede artikel in de serie van drie verhalen over innovatieve businessmodellen voor de circulaire textielketen. Lees ook het eerste artikel: Drie innovatieve manieren om overgebleven materialen te gebruiken

Circular Innovation Collective (CIC)

Deze startups maken deel uit van het initiatief van het Circular Innovation Collective (CIC), dat tot doel heeft om de mode- en textielsector zo snel mogelijk circulair te maken en hoogwaardige werkgelegenheid te stimuleren door middel van innovatieve bedrijfsmodellen. CIC is een samenwerking tussen drie impactgedreven organisaties: Impact Hub Amsterdam, Metabolic en Bankers Without Boundaries, mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Stichting Doen en de Goldschmeding Foundation.