Hoe evolueren de waardeketens in de mode-industrie?

Eerder beschreven we het belang van materiaalkeuze en -gebruik door de keten heen en vervolgens hoe consumenten handelingsperspectief wordt geboden om kleding goed te verzorgen en zo langer te kunnen gebruiken. Er zijn nieuwe verdienmodellen nodig in samenwerking met modemerken die een circulaire keten mogelijk maken. Hun invloed op de keten is enorm. Naast het design voor langdurig, intensief gebruik of reparatie en keuze voor materialen, is er een enorme CO2-uitstoot verbonden aan transport, watergebruik bij productie, en ook de werkomstandigheden staan al geruime tijd ter discussie. Welke oplossingen zijn er om meer lokale productie (in Europa) mogelijk te maken? Hoe kunnen we minder materiaal verspillen tijdens het productieproces? Hoe kan een merk verantwoordelijkheid nemen voor verkochte producten in het kader van de UPV? De vier startups waar we in dit artikel van horen zijn met bestaande merken nieuwe ketens aan het vormen.

Kleding transformeren: Mended's oproep aan duurzame merken

Het verhaal van Mended begint op het punt waar jouw dag begint: voor je kledingkast. We hebben allemaal die stapel kleding die ongedragen in de kast ligt. Hoewel we zeggen dat we er ooit iets aan zullen hebben, blijkt het soms makkelijker de kleding weg te gooien.

Mended biedt een alternatieve manier om je kleding te behouden. ‘’We maken reparaties, aanpassingen en wederverkoop net zo eenvoudig als het aanschaffen van iets nieuws, zowel voor merken als voor individuen’’. Het Mended platform overbrugt de kloof tussen merken, mensen en hun gecertificeerde netwerk van ambachtslieden. Met als doel, dat jouw kleding beter past en langer meegaat. Waardoor je meer waarde uit je kleding haalt, verder dan slechts één avontuur, gebruiker of seizoen.

Mended is op zoek naar merken die zich willen aansluiten bij het repareren en de waarde van een kledingstuk vergroten. Daarom is hun bedrijfsmodel gebaseerd op het aangaan van partnerschappen met merken die dezelfde visie delen en op dezelfde manier handelen als Mended. Met de lancering van hun nieuwe platform zijn ze op zoek naar kledingmerken die zich willen aansluiten.

Productie op aanvraag en rechtstreeks naar de consument: Atalyé

Credits: Atalyé

Atalyé biedt een software oplossing in combinatie met een fysieke ervaring die de aankoop en productie van op maat gemaakte kleding mogelijk maakt. De consument maakt gebruik van een 3D-bodyscanner en de software van Atalyé converteert deze naar een op maat gemaakt digitaal naaipatroon dat klaar is voor productie.

De onboarding-ervaring van een klant begint bij een flagshipstore van een merk. Klanten worden 3D gescand (de scan duurt 20 seconden) en kiezen het ontwerp dat ze willen uit een collectie digitale en fysieke voorbeelden. Nadat de aankoop is gedaan, krijgen klanten een link naar een persoonlijk profiel waar ze de bestelling kunnen volgen. Het Atalyé-team genereert een op maat gemaakt digitaal patroon. Het patroon wordt vervolgens naar een eco-fabriek gestuurd die het op maat gemaakte item binnen enkele dagen produceert. Het item wordt vervolgens rechtstreeks naar de klanten verzonden. De klanten volgen het proces en weten wie het item voor hen heeft gemaakt, wanneer en waar. Daarmee geeft deze ervaring ook transparantie in het maakproces. Atalyé maakt herhaalbestellingen makkelijk met opgeslagen lichaamsgegevens en biedt een scan-ervaring met directe toegang tot beschikbare items in flagshipstores, waardoor klanten verantwoord online kunnen bestellen.

De missie van Atalyé is om de status quo van modeproductieketen om te buigen naar productie op aanvraag. Kleding produceren alleen nadat ze zijn verkocht. ‘’We geloven dat we op deze manier de verspilling in de mode-industrie kunnen verminderen door alleen te produceren wat nodig is en gewenst wordt. Het is algemeen bekend dat er te veel kleding wordt geproduceerd. Waarvan er te veel op stortplaatsen belandt. Pasvorm en maat zijn de belangrijkste redenen voor het retourneren van kleding. 80% van de verspilling ontstaat voordat items daadwerkelijk de magazijnen bereiken. Het veranderen van het systeem zal een grote impact hebben op de planeet’’.

Atalyé is op zoek naar samenwerking met merken die dezelfde visie delen.

Atelier MADE HERE: Wat zit er achter het made-to-order model?

Credits: MADE HERE

Maak kennis met Atelier MADE HERE. ‘’Wij streven niet alleen naar een circulaire overgang, maar ook naar een rechtvaardige circulaire overgang waarbij we de makers waarderen’’. Atelier MADE HERE transformeert het verhaal van de textielproductie-industrie door te werken volgens het made-to-order principe en door upcycling voor hun partners. Hierdoor ontstaat werkgelegenheid in de circulaire textielindustrie, waarbij de makers de erkenning krijgen die ze verdienen.

Het made-to-order model; hierbij maken ze alleen wat daadwerkelijk wordt gekocht, zonder onverkochte voorraad te genereren. Dit doen ze samen met een zorgvuldig geselecteerde groep merken in Amsterdam, zoals Lovely Lane, Elle La, en Alexandra Barker. Daarnaast upcyclen ze textiel voor merken om de levensduur ervan te verlengen door unieke items te creëren voor merken zoals Kemkes, KODA Amsterdam, en Novembre.

‘’Met onze recente samenwerking met Pantar streven we ernaar om in de komende jaren meer langdurige banen te creëren voor makers, tot wel 25 tegen het einde van 2026’’.

Communicatie als sleutel tot versnelling van een gezonde mode industrie: MUMSTER

Credits: MUMSTER, Lauresque

MUMSTER is 's werelds eerste bureau dat zich volledig inzet voor het benadrukken van de visies en het belangrijke werk van mode pioniers, met als doel de verandering in de mode-industrie te versnellen. Hun missie is om modepioniers in staat te stellen de verandering in de mode-industrie te versnellen.

Het bureau ontwerpt, produceert en lanceert PR-campagnes om de visie van modepioniers en hun werk te verspreiden via diverse kanalen zoals evenementen, radio, tv, kranten, tijdschriften en ambassadeurs. Daarnaast biedt het veelzijdige team van MUMSTER ondersteuning aan modepioniers bij hun algemene communicatie- en marketingactiviteiten op basis van individuele behoeften.

MUMSTER zet momenteel de volgende stap om de impact te vergroten door samen te werken met Makers Unite & The United Repair Centre. Samen creëren ze een bewuste mode gemeenschap in Amsterdam-West. Dit wordt de thuisbasis van modepioniers, waar ze samenkomen om krachten te bundelen, activiteiten te organiseren voor het delen van kennis en ervaringen, en om pioniers te verbinden met grote merken, consumenten en de overheid. Het gezamenlijke doel is om samen verandering in de mode-industrie te versnellen.

MUMSTER is voortdurend op zoek naar meer inspirerende pioniers om in de schijnwerpers te zetten en hun impact te vergroten. Of het nu gaat om ondersteuning op het gebied van PR, communicatie en marketing, of om deel uit te maken van de gemeenschap en in contact te komen met potentiële klanten, partners of andere belanghebbenden - MUMSTER kijkt ernaar uit om in contact te komen met geïnteresseerden.

Deze serie van 3 artikelen is onderdeel van het CIC van Impact Hub Amsterdam, Metabolic en Bankers Without Boundaries, mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, Stichting DOEN en Goldschmeding Foundation. Het doel van dit initiatief is om met innovatieve businessmodellen de mode & textielsector zo snel mogelijk circulair te maken en hoogwaardige werkgelegenheid te stimuleren. Deze startups zijn specifiek geselecteerd vanwege hun concrete bijdrage aan innovatieve nieuwe modellen voor de gehele keten. Eerder schreven we in deze reeks van drie over: