Afnemend beurslandschap: Duitstalige modewereld trekt naar Modefabriek

De dominantie van het Duitstalige publiek is duidelijk merkbaar op de wintereditie van de Amsterdamse modebeurs Modefabriek. Naast de ruim zestig exposanten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland late nook (potentiële) inkopers het evenement niet aan zich voorbijgaan - waarschijnlijk omdat de mogelijkheden in eigen land steeds kleiner worden.

Pas in november werd het einde van de traditionele Premium Berlin beurs aangekondigd. Andere evenementen zoals Panorama, dat ooit tienduizenden internationale bezoekers naar de Duitse hoofdstad lokte, worden al enkele seizoenen niet meer georganiseerd. De enige overgebleven hoopvolle en enige beurs in Berlijn is Seek.

Nu de opties flink zijn gekrompen, stromen des te meer geïnteresseerden naar buurland Nederland om op Modefabriek niet alleen internationale merken, maar ook de FW24-collecties van hun eigen landgenoten te ontdekken.

Een kijkje in de ‘Fashion Gallery’.Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Na een beursmalaise in Duitsland: verplaatst men zich naar de buurlanden?

"Berlijn gaat dicht en andere markten profiteren", zegt de Duitse ontwerpster Sophie Schneider-Esleben met een knipoog, die met haar gelijknamige label voor het eerst aan de beurs deelneemt. Haar inspiratie haalt ze uit aquarellen van haar grootvader Paul Schneider-Esleben, een naoorlogse architect, die ze met behulp van stoffen grafisch aanpast aan het lichaam.

Hoewel er in het SS24-seizoen al vertegenwoordigers van de Duitse mode-industrie aanwezig waren , zoals een inkoper van de retailer Kress Modezentrum of het damesmodemerk Aaiko, krijgen de exposanten dit seizoen gezelschap van andere Duitse giganten, zoals schoenenleverancier Tamaris, die tot de Wortmann Group behoort, kledingleverancier Atelier Gardeur GmbH uit Mönchengladbach en de Bielefeldse shirtfabrikant Seidensticker.

"Er zijn hier zelfs meer nationale buren dan op de vorige editie," merkt een Nederlandse inkoper op. "Dit is echter ook een voordeel voor ons, omdat we niet meer ver hoeven te reizen om Duitse merken te ontdekken." Een verschuiving wordt verwelkomd. Uit gesprekken blijkt al snel dat Duitstalige inkopers zich richten op merken uit de regio's Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ze kennen elkaar vaak al van vorige beurzen of raken aan de praat over hun gemeenschappelijke moedertaal.

Informatiebrochures van de Duitse ontwerpster Sophie Schneider-Esleben.Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Duitstalige publiek onder de indruk van Modefabriek

"Modefabriek is gewoon een coole beurs", zegt Jonas Kölln, directeur van Kurt Kölln, een Duitse textielgroothandel gespecialiseerd in kasjmier en accessoires. Een bezoek aan het evenement vorig jaar heeft een blijvende indruk achtergelaten, dus hij exposeert nu voor de eerste keer met het dochtermerk Zwillingsherz, dat is voortgekomen uit het bedrijf en breigoed aanbiedt met een focus op hoogwaardige materialen. Het hitpercentage is ook al aanzienlijk hoger.

Vergelijkbare geluiden komen uit de hoek van de stand van de in Hamburg gevestigde kledingleverancier Lascana. "De stemming is echt goed," zegt een vertegenwoordiger van het label, dat deel uitmaakt van de Hamburgse retailer Otto Group. Het bedrijf wil nieuwe gebieden in Nederland ontdekken en klanten enthousiast maken voor de kledinglijn 'Woman's World'.

"Modefabriek is erg aantrekkelijk voor ons, omdat veel Nederlandse inkopers en agenten Duits spreken," vertelt Sabrina Nebeling-Aysal, oprichtster van het label Lara Laurén. Het bedrijf is gespecialiseerd in outdoorkleding en tassen. "De combinatie van kleding en accessoires is populair bij retailers, omdat de juiste accessoires goed verkopen." De verkoop wordt momenteel intern georganiseerd; na de beurs gaat het bedrijf naar Supreme in München en CIFF in Kopenhagen om nieuwe markten aan te boren.

Ook modelabel Lara Laurén is vertegenwoordigd. Credits: FashionUnited / Heide Halama

Duitstalig publiek is conservatief - ‘Bijzondere dingen worden hier beter ontvangen’

De motivatie van veel merken om in Amsterdam te exposeren lijkt ook te maken te hebben met de smaak van het Nederlandse publiek. "We kregen het advies om de markt in Noord-Europa te verkennen met ons bijzondere merkenportfolio", legt ontwerpster Claudia Steiner van het label CxB uit Innsbruck uit. De reputatie van Nederlandse fashionista's is "relaxter" en daarom hopen ze dat een genderneutrale collectie kopers zal aanspreken.

Yves Rasschaert, Wholesale Manager van het Belgische merk LolaLiza, benadrukt ook het conservatieve, analytische gedrag van Duitse klanten: "Je zou ze kunnen omschrijven als bekrompen. Daarnaast hebben maatschappelijke invloeden zoals de conflicten in Oekraïne en Israël een enorme impact op de Duitse markt."

Miss Goodlife heeft ook verschillen opgemerkt. "Het Duitse publiek vraagt om extra advies en informatie over de items, terwijl Nederlanders liever gewoon kijken", zegt een vertegenwoordiger van het Duitse damesmodemerk. Het label keert terug naar Amsterdam met een kleurrijke collectie.

De stand van het modelabel CxB uit Innsbruck. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Ruimte voor statements

Ook dit jaar zijn er gebieden gewijd aan speciale thema's, waaronder het Trend Forum, dat de modetrends van de komende seizoenen presenteert. De 'Fashion Gallery' verrast bezoekers met indrukwekkende silhouetten, terwijl de 'Spotlight'-ruimte jonge, expressieve merken in de schijnwerpers zet. Daarnaast bieden lezingen en masterclasses een gevarieerd programma over kunstmatige intelligentie, kledingverhuur en de groene toekomst.

Al met al biedt Modefabriek een uitgebreid en onderhoudend programma dat in de toekomst een evenement is dat Duitstalige professionals uit de mode-industrie niet mag missen.