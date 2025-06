Best of Bangladesh: Vakbeurs in Amsterdam toont transformatie van de kledingindustrie

De Bengaalse kledingindustrie probeert haar imago van goedkope retailer met een hoog volume af te schudden en zich te specialiseren in sectoren met een hogere toegevoegde waarde. Tijdens de "Best of Bangladesh", een vakbeurs en conferentie in hartje Amsterdam, pleitten de textielindustrie en de overheid voor de transformatie van 's werelds op één na grootste kledingfabrikant – sommigen in de hoop te profiteren van de huidige handelsconflicten.

Verder dan de basis

Op het eerste gezicht leek het een typische inkoopbeurs: exposanten wachtten op kopers in kleine, witte stands vol kleding. Maar de beursvloer was stil. Zachte, jazzy muziek creëerde een loungesfeer te midden van de historische rode bakstenen muren van de voormalige Amsterdamse effectenbeurs.

De keuze voor de elegante locatie voor het evenement begin april en de paneldiscussies waren bedoeld om een ​​gevoel van vooruitgang over te brengen. Bangladesh staat bekend om de massaproductie van basisproducten zoals breisels, shirts en denim, maar textielfabrikanten streven ernaar om nog een stap verder te gaan.

Een goed voorbeeld van deze ambities is Centro Ltd, met een stand direct bij de ingang van de beurs. De kledingfabrikant, gevestigd in de hoofdstad Dhaka, werd opgericht in 2006 en begon met breigoed en later geweven stoffen, waarna het zijn assortiment uitbreidde met bovenkleding, sportkleding en schoenen. Sohel Samim, hoofd ontwerp en productontwikkeling bij Centro, legde dit uit in een interview. Volgens Centro zijn deze nieuwere categorieën goed voor ongeveer 12 procent van het assortiment.

De textielindustrie van Bangladesh wil het land van zijn beste kant laten zien. Credits: FashionUnited

Het bedrijf genereert 70 procent van zijn omzet van 220 miljoen dollar (omgerekend 193,2 miljoen euro) in Europa en verkoopt maandelijks 10 miljoen kledingstukken aan modemerken zoals River Island, Primark en Peek & Cloppenburg. Centro heeft inkoopkantoren in Hongkong en het Verenigd Koninkrijk; het bedrijf heeft drie fabrieken met 3.000 medewerkers in Bangladesh en werkt samen met nog eens 50 partnerfabrieken.

In Amsterdam ligt de focus op het presenteren van nieuwere productcategorieën zoals wollen jassen, leren jacks en sneakers. Centro benadrukt dat 70 procent van de stoffen die het inkoopt duurzaam geproduceerd of gerecycled is en certificeringen heeft zoals de Global Organic Textile Standard of Recycled 100.

"Ons belangrijkste doel is om onze sterke punten te laten zien, niet alleen die van Centro, maar ook die van Bangladesh", aldus Samim, die Centro beschouwde als een van de toonaangevende kledingbedrijven in zijn thuisland. "Wij vertegenwoordigen het beste van Bangladesh."

Doel: 100 miljard Amerikaanse dollars

De kledingsector blijft een hoeksteen van de economie van het Zuidoost-Aziatische land. Gegevens van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) laten zien dat de export van 38,5 miljard dollar in 2024 meer dan 80 procent van de totale export van het land zal uitmaken. Enkele jaren geleden kondigde de branchevereniging zelfs een doel aan om de export tegen 2030 meer dan te verdubbelen tot 100 miljard dollar.

Bangladesh heeft een lange traditie in de productie van katoenproducten. De productie van kleding van synthetische vezels, zoals sportkleding en bovenkleding, zou nu kunnen helpen bij het behalen van ambitieuze exportdoelstellingen, zei Abdullah Hil Rakib, algemeen directeur van Team Group in Dhaka, tijdens een paneldiscussie. Kledingbedrijven moeten ook hun milieu- en sociaal bestuur verder verbeteren en inefficiënties aanpakken, bijvoorbeeld door datagestuurde besluitvorming in de productie en hun managementsystemen, voegde hij eraan toe.

"Hoofdstuk één ging over volume, hoofdstuk twee over de toegevoegde waarde", aldus Rakib, die de mogelijkheden besprak om het concurrentievermogen van het land te vergroten, aangezien Bangladesh vanaf 24 november 2026 niet langer door de Verenigde Naties als "minst ontwikkeld land" wordt geclassificeerd. Onder de huidige classificatie geniet het land gunstige douaneregelingen, zoals belastingvrije en quotavrije toegang tot de Europese Unie, die naar verwachting in 2029 na een overgangsperiode van drie jaar zal eindigen.

Handelsturbulentie

De kledingindustrie in Bangladesh heeft de afgelopen tien jaar geprofiteerd van de stijgende productiekosten in China, waardoor modemerken op zoek zijn gegaan naar goedkopere alternatieven. Veel eigenaren van de in Amsterdam bijeengekomen kledingbedrijven geloven dat het land zou kunnen profiteren van het aanhoudende conflict tussen China en de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het handelsconflict met China geëscaleerd door de tarieven op Chinese importen naar de Verenigde Staten te verhogen tot 145 procent, voordat hij ze in mei verlaagde naar 30 procent. De verlagingen blijven minstens 90 dagen van kracht terwijl de onderhandelingen gaande zijn. Het is nog maar de vraag hoe de betrekkingen tussen de twee landen zich zullen ontwikkelen nu Trump het Amerikaanse handelstekort met China probeert te verkleinen.

"We hebben het over honderden miljarden dollars aan zaken die China moeten verlaten", zei Pallak Seth, Executive Vice Chairman van PDS Limited, in een interview vóór de verlaging van de Amerikaanse en Chinese tarieven in mei. Het in Mumbai genoteerde conglomeraat genereert een omzet van meer dan 1,2 miljard dollar door kleding en andere consumptiegoederen te leveren aan zo'n 300 retailers en merken wereldwijd.

PDS betrekt zijn goederen uit de belangrijkste kledingproducerende landen ter wereld, waarbij 40 procent van het volume uit Bangladesh komt. De op één na grootste inkoopmarkt van het bedrijf is China, maar de zaken daar zijn voornamelijk bestemd voor Europa in plaats van de VS, aldus Seth.

Een deel van de Chinese handel zou kunnen verschuiven naar Midden-Amerika of Afrika, maar het Zuid-Aziatische land met "een hoge capaciteit en het vermogen om snel uit te breiden is Bangladesh", vervolgde Seth. "Bangladesh zal er netto van profiteren, niet alleen op het gebied van kleding, maar ook op het gebied van huishoudelijke artikelen, elektronica, farmaceutica en vele andere producten."

PDS is van plan om te blijven investeren in Bangladesh en Seth schat dat het bedrijf de komende vijf jaar voor maximaal 2,5 miljard dollar aan goederen uit het land kan betrekken.

Kijkend naar Europa

Het relatief jonge land is ook in handelsbesprekingen met de Verenigde Staten, nadat de verhoging van de invoerrechten tot 37 procent tijdens een 90 dagen durende onderhandelingsperiode werd opgeschort. Als teken van goede wil had interim-premier Muhammed Yunus al beloofd de import van producten zoals sojabonen en katoen uit de Verenigde Staten naar Bangladesh te verhogen.

De eerste effecten van de verhoogde tarieven waren direct merkbaar in de textielsector. Sommige Bengaalse fabrikanten meldden dat ze bestellingen van Amerikaanse kopers hadden stopgezet. De in Dhaka gevestigde kledingfabrikant Knit Asia Ltd. heeft de productie tijdelijk stopgezet namens kopers na de aankondiging van de extra Amerikaanse tarieven, aldus algemeen directeur Amer Salim in een interview.

Nu de tarieven zijn opgeschort, haasten fabrikanten zich om bestellingen voor de VS binnen de termijn van drie maanden af ​​te handelen, aangezien de uitkomst van de onderhandelingen tussen de twee landen onzeker is, voegde hij toe.

De verrassende Amerikaanse invoerrechten hebben sommige kledingfabrikanten er ook toe aangezet om te zoeken naar mogelijkheden om hun activiteiten in Europa uit te breiden. "Ik denk dat iedereen de risico's vermindert. Iedereen beseft dat de VS geen betrouwbare partner is", aldus Seth, eraan toevoegend dat zelfs bedrijven die voorheen op de VS gericht waren, nu proberen hun aandeel in de Europese markt te vergroten.

Europa is van oudsher de grootste afnemer van textiel uit Bangladesh. Ongeveer de helft van de kleding wordt geëxporteerd naar de Europese Unie, 11,6 procent naar het Verenigd Koninkrijk en 18 procent naar de Verenigde Staten, volgens cijfers van branchevereniging BGMEA.

De meeste Bengaalse fabrieken die artikelen zoals shirts of jassen produceren, hebben een grotere klantenkring in Noord-Amerika, terwijl fabrikanten van gebreide kleding, zoals T-shirts of platgebreide truien, over het algemeen een grotere Europese klantenkring hebben, aldus Salim. Zijn bedrijf genereert 40 procent van zijn omzet in de VS, maar vanwege de risico's op de Amerikaanse markt wil hij nu uitbreiden naar Europa.

Politieke omwenteling

Het lot van de textielindustrie in Bangladesh hangt ook af van externe factoren, aangezien de industrie hoopt buitenlandse investeringen aan te trekken te midden van de politieke transitie van het land. Nadat premier Sheikh Hasina in augustus na protesten gedwongen werd het land te ontvluchten, leidt Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus nu een overgangsregering.

Direct bij de ingang staat reclame voor de transformatie van Bangladesh. Credits: FashionUnited

De regering gebruikt haar voorlopige mandaat nu om politieke en economische hervormingen door te voeren vóór het uitschrijven van verkiezingen, waarvoor nog geen datum is vastgesteld. De regering wordt opgeroepen om de kwakkelende economie te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren, nadat hoge inflatie en aanhoudende inkomensongelijkheid tot onvrede en onrust onder de bevolking hebben geleid.

"We hebben een unieke kans in generaties om Bangladesh ten goede te veranderen", zei Ashik Chowdhury in Amsterdam, terwijl hij de ambities van de overgangsregering beschreef, die hij omschreef als "bestaande uit technocraten en nerds". De voormalige bankier, die overheidsfunctionaris werd, staat nu zes maanden aan het hoofd van de Bangladesh Investment Development Authority en de Economic Zones Management Authority.

Chowdhury erkende dat Bangladesh nog geen perfecte plek is om zaken te doen en dat de regering probeert het investeringsklimaat te verbeteren voordat er verkiezingen worden uitgeschreven. "Het doel is om Bangladesh te transformeren tot een wereldwijd productiecentrum", als een soort mini-China dat West en Oost met elkaar verbindt, voegde hij eraan toe.

Buitenlandse investeringen zijn cruciaal om deze doelen te bereiken. De overheid wil dergelijke investeringen aantrekken via initiatieven zoals zogenaamde "groene kanalen", die dienen als centraal aanspreekpunt binnen de overheid om bedrijven te ondersteunen. Een ander doel, aldus Chowdhury, is om de havencapaciteit binnen vijf jaar te verdrievoudigen. Hij richtte zich tot een publiek bestaande uit investeerders, Nederlandse overheidsfunctionarissen en medewerkers van ngo's en promootte een jong en dynamisch land, in lijn met de boodschap van het evenement.

De maakindustrie van het land kampt nog steeds met transportproblemen en stroomuitval. Stijgende wereldwijde energieprijzen hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een inflatiespiraal en een gespannen energievoorziening, te midden van een tragere economische groei.

Verdere opleiding of baanverlies

Buitenlandse investeringen in de kledingsector zijn ook welkom om een ​​bredere waardeketen te creëren. Bangladesh importeert nog steeds ingrediënten zoals bepaalde garens en stoffen uit landen zoals China. Investeringen die technologie en expertise opleveren, zouden kledingbedrijven in staat stellen "veel betere producten aan te bieden", aldus Salim in een interview.

Zijn bedrijf, Knit Asia Ltd., werkt met merken zoals Ralph Lauren en Gymshark en genereert een omzet van ongeveer een half miljard dollar. Het familiebedrijf, dat al vier generaties bestaat en momenteel 23.000 mensen in dienst heeft in 13 fabrieken in Bangladesh, heeft de afgelopen tien jaar ook fors geïnvesteerd in nieuwere machines.

Voorheen waren er 3.000 arbeiders nodig om 10.000 truien te produceren, waarvan er 2.000 de handbreimachines bedienden, zegt Salim. Met de automatisering zijn er nu nog maar 1.100 arbeiders nodig om dezelfde hoeveelheid te produceren.

Hoewel er nog steeds eenvoudige handmatige taken beschikbaar zijn, vereisen de nieuwere machines niet alleen minder, maar ook meer hooggekwalificeerde werknemers, van wie sommigen zelfs een universitaire opleiding hebben genoten. Salim biedt zijn medewerkers permanente educatie aan en werft talent aan universiteiten om zich voor te bereiden op de komende digitale transformatie.

De technologische transformatie die al gaande is, onderstreept de noodzaak om de meer dan 4,5 miljoen werknemers in de kledingindustrie van het land bij te scholen. Werknemers verliezen hun baan door automatisering, maar er zijn weinig initiatieven om hen training te bieden, aldus Kalpona Akter, oprichter van het Bangladesh Center for Worker Solidarity.

Ze hebben ook onvoldoende inzicht in de industriële verandering, waardoor ze niet kunnen bepalen welke groenere of sectorspecifieke banen ze zouden kunnen nastreven. Ze moeten betrokken worden om bij te dragen aan de verandering, zei ze.

Due diligence-verplichtingen

"De unieke verkoopargumenten van Bangladesh kunnen niet liggen in de productie van grote hoeveelheden tegen lage prijzen", zei Alexander Kohnstamm, directeur van de Fair Wear Foundation, tijdens een paneldiscussie. "Het bijscholen van werknemers en het moderniseren van fabrieken door bedrijven met hogere marges te openen, is wat er echt moet gebeuren."

Meer dan twaalf jaar na de instorting van het Rana Plaza-gebouw, waarbij minstens 1.138 mensen omkwamen, zijn NGO's zoals Fair Wear en andere het erover eens dat de arbeidsomstandigheden in de Bengaalse kledingindustrie over het algemeen zijn verbeterd.

NGO's, textielbazen uit Bangladesh en een duurzaamheidsmanager van Bestseller praten over bijscholing en werknemersrechten.Credits: FashionUnited

Bijna 90 procent van alle geconstateerde veiligheidstekortkomingen is aangepakt, maar met de resterende 10 procent valt nog veel te verbeteren, aldus Joris Oldenziel, directeur van het Internationaal Akkoord. Zo beschikt slechts 60 procent van alle 1600 fabrieken die onder het Akkoord vallen over een volledig functioneel en gecertificeerd brandalarm- en brandbeveiligingssysteem, aldus Oldenziel tijdens een paneldiscussie in april.

De Amsterdamse organisatie is de opvolger van het Bangladesh Accord, dat in 2013 direct na de tragedie in Rana Plaza door kledingmerken, vakbonden en fabrikanten werd opgericht om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De gezondheids- en veiligheidssituatie is in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd, maar de lonen niet, aldus Paul Roeland, activist bij de Schone Kleren Campagne, in een interview. De ngo blijft de eis voor een minimumloon van 23.000 taka (omgerekend 165,16 euro) steunen, omdat de recente aanpassing van het minimumloon onvoldoende is gezien de inflatie van 20 procent van vorig jaar.

Mensen moeten nog steeds overwerken, sommigen tot wel 80 uur, om rond te komen, voegde Roeland eraan toe. Hij riep ook op tot een dialoog met werknemers bij het vaststellen van het minimumloon.

Werknemers zouden over het algemeen ook betere garanties moeten krijgen voor de vrijheid van vereniging, aldus de activist. De impact van klimaatverandering op werknemers baart ook zorgen. Ze zijn kwetsbaarder voor overstromingen die hun woon-werkverkeer blokkeren of voor de gevolgen van hittestress op het werk en thuis, voegde Akter eraan toe.

Wie betaalt?

De moeilijke nasleep van Rana Plaza en strengere wetgeving met betrekking tot duurzaamheid en mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen hebben modebedrijven ertoe aangezet hun toeleveringsketen nader te onderzoeken. Regelmatige nalevingsaudits hebben bijgedragen aan betere arbeidsomstandigheden en een groter bewustzijn van duurzamere productiemethoden.

Fabrieken klagen echter over de toename van herhaaldelijke audits in korte tijd, die ze vaak volledig zelf betalen en die een zware belasting vormen voor hun personele en financiële middelen. "Er is geen uitwisseling van auditresultaten of erkenning van andere onafhankelijke programma's die in korte tijd ontstaan, waardoor fabrieken die met meerdere kopers en data werken, aan meerdere audits worden onderworpen, die allemaal op elkaar lijken", aldus Sohel Sadat, voorzitter van kledingfabrikant Shin Shin Group, tijdens een paneldiscussie. Hij schat dat zijn bedrijf meer dan honderdduizend dollar uitgeeft aan audits, certificeringen en traceerbaarheid.

Hoewel merken en niet-gouvernementele organisaties erkennen dat dubbele audits moeten worden verminderd, is een uniforme oplossing nog niet in zicht. Met strengere toekomstige wetgeving op het gebied van duurzaamheid, met name in het kader van de EU Green Deal, blijft de vraag wie de rekening voor een groenere toekomst betaalt.

"We hebben financiële steun, politieke steun en natuurlijk onze eigen inzet nodig", aldus Abdullah Rakib, algemeen directeur van de Team Group. Velen hopen ook dat het openen van bedrijven met hogere marges meer mogelijkheden creëert voor betere lonen voor werknemers en meer verantwoorde milieupraktijken. Om dit te bereiken, moet de kledingindustrie in Bangladesh ook haar huidige imago afschudden.

De volgende generatie

"We zitten vast in een vicieuze cirkel waarin consumenten, retailers en kopers gewend zijn aan goedkope producten uit Bangladesh", aldus Mustafain Munir, directeur van Cyclo Fibers in Dhaka. "Mensen moeten stoppen met die negatieve associatie met Bengaalse producten – dat ze geproduceerd zijn met behulp van dwangarbeid of slechte milieupraktijken."

"Vroeger waren de praktijken niet best", geeft de textielondernemer van de tweede generatie toe. Maar er is vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, vooral de afgelopen tien jaar. Vooral zijn bedrijf zorgt ervoor dat mensen hun beeld van kleding uit Bangladesh herzien.

In 2009, voordat circulariteit een modewoord werd in de mode-industrie, hadden hij en zijn vader de vooruitziende blik om een ​​insolvent Spaans bedrijf over te nemen en de mechanische recyclingmachine naar Bangladesh te halen. Na jarenlang onderzoek slaagde Cyclo Fibers erin om, met behulp van een gepatenteerd proces, gerecyclede vezels te produceren die goedkoper zijn dan nieuwe vezels. Vrijwel niemand in de mode-industrie slaagt hier momenteel in; in dit opzicht biedt Cyclo een baanbrekend voorbeeld van de mogelijkheden van de lokale industrie.

"Alles beter, voor dezelfde prijs", zegt Munir. "Het is een grote uitdaging, maar we kunnen het."