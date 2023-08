Britse beurzen Pure London en Just Around The Corner fuseren

Nog meer verandering in het modebeurslandschap. Britse beurzen Pure London en Just Around The Corner zullen vanaf volgend inkoopseizoen samen verder gaan als Pure London x JATC. Dit maken de twee beurzen bekend in een gezamenlijk persbericht.

De eerste gecombineerde modebeurs zal plaatsvinden van 11 tot en met 13 februari. Tijdens het evenement zullen damesmode, herenmode, merken met genderloze collecties of dual gender collecties, lifestyle en beauty merken, horlogemerken en sieraden merken samen worden gebracht, zo is te lezen in het bericht. Uiteindelijk zal er een selectie van ruim 300 merken gepresenteerd worden.

Modebeurzen Pure London en Just Around The Corner slaan handen ineen

Gloria Sandrucci, Event Director, Pure London x JATC zegt in het persbericht: "Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van deze twee modeshows, gedreven door de visie en het verlangen om inkopen makkelijker en beter te maken voor inkopers. Het is de missie van Pure London om Europa's meest inspirerende en diverse viering van mode te worden, met de beste merken, de meest betrouwbare inzichten in trends, transformatieve zakelijke kansen en tegelijkertijd een lans breken voor duurzaamheid. Door zich te verenigen met JATC en met de 25-jarige geschiedenis van Pure London, kunnen de gecombineerde teams hun expertise, middelen en netwerk bundelen om de toonaangevende modevakbeurs te creëren, die tegemoet komt aan de behoeften van kopers en de allerbeste collectie merken biedt onder één iconisch dak in Olympia London."

Juls Dawson, de creatief directeur van Pure London x JATC vult aan: “Inkopers vragen al lange tijd om een meer gestroomlijnde beurskalender, zoals dat ook gebeurt in de meeste andere mondiale modehoofdsteden en met de spannende ontwikkelingen bij Olympia en een gedeelde visie om de beste inkoopervaring te bieden, ben ik verheugd om samen met Pure London een nieuw tijdperk in te luiden voor onze community en een meeslepend, inclusief en verenigd platform voor de industrie te creëren. Voor ons is dit echt een spannende volgende stap in de reis van JATC en om samen te werken met Hyve en Pure is precies wat de industrie nodig heeft."

De stap doet denken aan de verandering in de Deense mode-industrie. Daar gingen voormalige concurrenten CIFF en Revolver gezamenlijk verder. CIFF x Revolver heeft 9 tot en met 11 augustus de eerste editie gehouden.

Het internationale beurslandschap kent de afgelopen maanden veel veranderingen. Zo fuseren voormalige concurrenten, zijn er naamsveranderingen en winnen nieuwe beurzen terrein.