Harmonie in de Duitse hoofdstad: Berlin Fashion Week en Premium-beurzen gaan weer parallel plaatsvinden

Na meerdere jaren van elkaar gescheiden te zijn geweest komen een paar van de grootste Duitse mode-evenementen weer samen in Berlijn. Vanaf 2023 zullen de Berlijnse modeweek en de Premium-beurzen Premium en Seek wederom tegelijkertijd plaatsvinden, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie van Berlin Fashion Week.

Premium en Seek vierden vorige week al hun comeback naar de Duitse hoofdstad na twee jaar afwezigheid. De beurzen vertrokken in 2020 naar Frankfurt met het plan daar een frisse start te maken, maar dat werd door de pandemie gedwarsboomd. In januari werd al bekend dat de beurzen weer terug zouden keren naar Berlijn.

Nu sluit de Berlijnse modeweek, die de laatste jaren steeds in maart en september plaatsvond, zich ook weer bij de beurzen aan. Zowel modeweek als beurzen zullen vanaf volgend jaar steeds in juli en in januari zijn.

Deze samenkomst ‘versterkt de positie van Berlijn als ontmoetingsplek voor de mode-industrie’, zo staat in het persbericht. De drie evenementen zullen kunnen leunen op elkaars publiciteit en publiek. De Berlijnse senator van Economie en Energie, Stephan Schwarz, zegt in het persbericht te hopen dat de fusie een ‘magnetisch effect op onze metropolis’ zal hebben en ‘nieuwe perspectieven opent voor de mode-industrie van Berlijn’.