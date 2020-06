Berlijnse modebeurzen verhuizen naar Frankfurt, worden deel van Frankfurt Fashion Week

De grote Duitse modebeurzen Neonyt, Premium en Seek verhuizen van Berlijn naar Frankfurt. Ze worden onderdeel van Frankfurts eigen modeweek, die debuteert in de zomer van 2021. Dat meldt de organisatie van de modeweek in een persbericht. Het evenement is een initiatief van twee grote Europese beursorganisatoren, Messe Frankfurt en Premium Group, in samenwerking met de stad Frankfurt en de provincie Hesse.

Frankfurt Fashion Week zal bestaan uit een combinatie van shows, beurzen, conferenties en andere evenementen die plaatsvinden op verschillende locaties in de stad: van wolkenkrabbers en concertzalen tot beurshallen en expositieruimtes, zo is in het persbericht te lezen. De drie gerenommeerde modevakbeurzen Premium, Seek en Neonyt vormen de kern van de nieuwe modeweek, evenals twee conferenties, Fashionsustain en Fashiontech.

Voor de beurzen is de verhuizing naar Frankfurt een grote verandering. Premium vindt al sinds het jaar 2000 in Berlijn plaats. Ook voor Premiums jongere zusterbeurs Seek en de duurzame beurs Neonyt was Berlijn altijd de thuisbasis. De afgelopen twee jaar waren de Berlijnse beurzen herhaaldelijk onderwerp van gesprek: de beurzen kampten met dalende bezoekersaantallen en in maart vroeg een vierde Berlijnse beurs, Panorama, een insolventieprocedure aan . Met de komst van het coronavirus moesten een aantal beursedities worden geannuleerd en versterkte de roep om digitale presentatievormen. “Het was belangrijk om een locatie te vinden waar die synergieën kunnen worden gebundeld”, aldus Anita Tillmann, Managing Partner bij de Premium Group, vandaag tijdens een persconferentie. Die nieuwe locatie werd Frankfurt.

Premium, Neonyt en Seek vormen de kern van nieuwe Frankfurt Fashion Week

De eerste Frankfurt Fashion Week vindt plaats van 6 tot 8 juli 2021. De titel van de modeweek is ‘Unveiling the Unexpected’. De hoofdthema’s van de eerste modeweek zijn duurzaamheid en digitalisering. Vanaf 2022 zullen er tweemaal per jaar modeweken zijn in Frankfurt, zo laat de organisatie weten: in juni en in januari.

“Dit zal het financiële centrum van Frankfort transformeren tot een internationale modemetropolis,” aldus Peter Feldmann, burgemeester van Frankfurt-am-Main, in het persbericht. “Frankfurt staat bekend om zijn impact op kunst, architectuur en design en zijn unieke club-, bar- en restaurantscene. Frankfurt Fashion Week zal de aantrekkingskracht van Frankfurt als internationale modehotspot vergroten.” Ook verwacht Feldmann economische voordelen van de modeweek. “Deze zal een enorme boost geven aan de hotel-, hospitality- en transportsectoren.”

In het persbericht stelt Detlef Braun, bestuurslid bij Messe Frankfurt: “Frankfurt Fashion Week wordt een aantrekkelijke en relevante bestemming voor de internationale modebusiness. We geloven in het concept van een fysieke modebeurs, maar een die anders is dan wat we eerder hebben gezien.” Tillman vult aan: “Een synthese van mode, lifestyle, digitale innovatie en duurzaamheid resulteert gegarandeerd in iets nieuws en onverwachts. En dat is precies ons doel. Frankfurt is hiervoor een nieuwe, frisse locatie.”

Dit artikel kwam tot stand met informatie uit de persconferentie van Messe Frankfurt en Premium Group en input van onze Duitse correspondent Weixin Zha.