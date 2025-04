Kingpins Amsterdam vernieuwt: Van sourcing naar kennisdeling

De modesector is in beweging, en Kingpins beweegt mee. Onder leiding van de nieuwe CEO Vivian Wang laat de beurs op 16 en 17 april in de Sugarfactory in Halfweg (vlakbij Amsterdam) zien dat het denimplatform meer is dan een sourcing-event. Tijdens de tweede dag werd duidelijk dat kennis en technologie steeds meer hand in hand gaan – en dat data een sleutelrol begint te spelen in hoe de industrie zich ontwikkelt.

Kingpins krijgt leslokaal

Wat in 2004 begon als een sourcingbeurs, is inmiddels uitgegroeid tot een inspiratieplatform waar transparantie, technologie en traditie samenkomen. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe educatieve reeks Denim 101, waarin het publiek meer over denim kon leren. Michael Morrell CEO Americas and Europe van Freedom Denim legde niet alleen uit hoe denim wordt gemaakt, maar ook waarom elk detail ertoe doet. Van het verschil tussen rope dyeing en foam dyeing tot het begrijpen van weeftechnieken – tijdens de sessie werd de kennis en vakmanschap achter een alledaagse spijkerbroek op een toegankelijke wijze uitgelegd aan het publiek.

Michael Morrell tijdens de eerste Denim 101 op Kingpins Credits: FashionUnited

Made in Japan

Een andere blikvanger was de Made in Japan-sectie, waar een zorgvuldig samengestelde selectie van Japanse producenten hun stoffen en filosofieën presenteerde. Met oog voor detail, traditie en duurzaamheid lieten zij zien waarom Japans denim wereldwijd nog altijd als toonaangevend wordt gezien.

'Made in Japan' Het merk Kibata Denim op Kingpins. Credits: FashionUnited

De ruimte benadrukte niet alleen esthetiek, maar ook waarden als langetermijndenken. Zo werd er een alternatief gepresenteerd voor het enorme waterverbruik dat bij de productie van een spijkerbroek komt kijken. Het bedrijf Saikou Denim toonde hier met trots hoe water in speciale systemen binnen de fabriek volledig gerecycled en gezuiverd wordt.

Het bedrijf Saikou Denim pronkt met zijn waterzuiveringssysteem.. Credits: FashionUnited

Jeanius Hub: transparantie in een digitale tijd

Maar het meest visionaire onderdeel was zonder twijfel de Jeanius Hub. In deze ruimte stond het belang van dataficatie [het omzetten van informatie in data, red.] voor de sector centraal. Door dataficatie worden handelingen die vroeger niet meetbaar waren, nu vastgelegd en geanalyseerd met technologie. Van traceerbare katoenvezels tot blockchain in logistiek. Met nieuwe Europese regelgeving in aantocht, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zoeken merken en fabrikanten naar tools om hun processen inzichtelijk te maken.

AI-gebaseerde oplossingen speelden daarin een hoofdrol. Technologiebedrijven zoals Les Mains Bleues benadrukten dat data en kunstmatige intelligentie niet langer toekomstmuziek zijn, maar essentieel om als denimmerk toekomstbestendig te blijven.

Data wordt de ruggengraat van de modesector, aldus technologiebedrijf Les Mains Bleues. Het bedrijf verzamelt data van mondiale denim-toeleveringsketens. Credits: FashionUnited

Denim als verbinder

Kingpins ademde voor de april 2025 editie een gevoel van urgentie, maar ook van optimisme. De beurs bewijst dat denim niet alleen een product is – het is een wereldwijde taal. Of je nu in de Verenigde Staten of in Japan loopt: men draagt spijkerbroeken. Het product verbindt ontwerpers, fabrikanten, innovators en consumenten met elkaar. En juist in een tijd van geopolitieke spanningen en mondiale veranderingen is die verbinding misschien wel waardevoller dan ooit.