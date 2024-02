Lagardère Travel Retail: Een wereld van mode en dynamiek op de Carrièrebeurs

De Nationale Carrièrebeurs is verheugd Lagardère Travel Retail te verwelkomen op haar evenement op 22 en 23 maart 2024 in de RAI Amsterdam. Dit evenement biedt een unieke kans voor modeprofessionals om in contact te komen met vooraanstaande namen uit de industrie, waaronder Lagardère Travel Retail, een naam die synoniem staat voor innovatie en excellentie in de travel retail sector.

Ontmoet Lagardère Travel Retail als werkgever

Lagardère Travel Retail is niet zomaar een werkgever in de mode-industrie; het is een wereldwijde pionier met een geschiedenis van het verrijken van de reiservaring door middel van op maat gemaakte oplossingen en ervaringen. Met een imposante aanwezigheid in meer dan 42 landen en meer dan 5.000 winkels, waaronder iconische fashion, food, en travel essentials locaties, staat Lagardère op de voorgrond van de travel retail innovatie.

Werken bij Lagardère betekent onderdeel zijn van een dynamische, internationale omgeving waar de wereld letterlijk aan je voeten ligt. Hun medewerkers krijgen de kans om te werken met een ongeëvenaarde portfolio van luxe en toonaangevende merken, van Victoria's Secret tot Hugo Boss en Burberry. Hun unieke retaillocaties, zoals Amsterdam Airport Schiphol, bieden een bruisende en multiculturele werkomgeving met teamleden afkomstig uit meer dan 34 landen, waar elke dag nieuwe uitdagingen en kansen brengt.

De medewerkers van Lagardère, zoals Claudia Hedger en Tiffany Curry , delen hun passie voor mode met een internationaal publiek, terwijl ze genieten van de unieke dynamiek in de locaties. Hun verhalen benadrukken de diversiteit, de mogelijkheden voor persoonlijke groei, en de sterke bedrijfscultuur die Lagardère Travel Retail kenmerken. Van visual merchandising tot lounge management, Lagardère teams werken samen om een uitzonderlijke winkelervaring te creëren die de verwachtingen van reizigers overtreft.

Lagardère nodigt uit om ze te bezoeken op de "Work in Fashion" Fair om meer te ontdekken over de carrièremogelijkheden bij het bedrijf. Of potentiële werknemers nu een passie hebben voor mode, de dynamiek van de luchthaven boeiend vinden, of gewoon deel willen uitmaken van een bedrijf dat de wereld opent voor zowel zijn klanten als medewerkers, Lagardère biedt een wereld van kansen.