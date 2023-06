‘Let the games begin’: Positieve start van het seizoen op Pitti Uomo

Florence straalt voor het nieuwe seizoen. Ondanks de aanhoudende problemen die de mode-industrie blijven plagen, was de stemming op de Pitti Uomo mannenmodebeurs zeer positief.

De industrie is blij elkaar eindelijk weer te zien. Pitti Uomo is vooral belangrijk als internationaal platform, volgens Windsor managing director Jan Mangold, die sinds vorig seizoen weer met de kledingleverancier op Pitti Uomo exposeert.

Het motto van Pitti Uomo 104 was "Pitti Games" en sommige exposanten maakten gebruik van deze aanpak en integreerden speelse elementen in hun concepten, zoals een ballenbad en een basketbalveld.

Basketbalveld bij Pitti Uomo 104. Beeld: Eeva Suutari

ballenbak Pitti Uomo 104. Beeld: Pitti Immagine

"De sfeer is heel sterk. Mensen waren op zoek naar een platform om ideeën uit te wisselen. Maar dat is eigenlijk ook wat iedereen hier naar ons uitstraalt," zegt Benny Jandl, chief sales officer bij de Duitse kledingleverancier Drykorn. "We willen weer gesprekken aangaan, we willen elkaar fysiek ontmoeten en ideeën uitwisselen en daarvoor is een beurs niet vervangbaar. Dat zal de komende jaren nog belangrijker worden."

825 exposanten en ongeveer 12.000 bezoekers - waarvan meer dan 40 procent uit het buitenland - waren aanwezig op de huidige editie, maakte beursorganisator Pitti Immagine bekend. Vergeleken met de zomereditie van 2022 waren er deze week ongeveer 20 procent meer internationale kopers en vijf procent meer Italiaanse kopers. Deze cijfers zouden moeten aantonen dat de beurs zich herstelt na de pandemie en dat Pitti Uomo langzaamaan op weg is naar het niveau van voor de crisis, zei Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine.

Nieuwkomers

Maar dit seizoen zagen we ook de terugkeer van sommige merken zoals Drykorn en Scotch & Soda en het debuut van anderen.

Drykorn is dit seizoen terug op Pitti. Foto: AKAstudio-Collective

Het Zuid-Afrikaanse mannenmodelabel Chulaap liet dinsdag een kleine presentatie zien, waarbij ontwerper Chu Suwannapha de looks stylde alsof het een fotoshoot was. Suwannapha was blij dat hij er was en kreeg veel positieve feedback, meldde hij.

Chulaap in de Pitti Uomo. Foto: Vanni Bassetti

Tobias Schellenberger, eigenaar van de Duitse broekenspecialist Rossi, was ook blij met zijn beursdebuut en is van plan om volgend seizoen terug te komen. Rossi's verschijning leek ook een internationaal publiek te inspireren en dus waren de vertegenwoordigers in gesprek met verschillende kopers - waaronder zelfs uit Japan.

Everton McDougall reisde af vanuit Toronto om de slippers van zijn merk Haus by Everton te presenteren aan het internationale publiek. Het is pas de tweede collectie van het merk, waarbij vooral de modellen met de intense kleuren als paars, kleurrijke patronen en dikke zolen opvallen.

Sport ontmoet mode

Sportkleding blijft in opkomst en wordt ook steeds meer met mode gemengd.

Zwemkledingmerk Arena werkte samen met Woolmark voor zwemkleding van merinowol en toonde ook enkele stukken die buiten het zwembad worden gedragen, waaronder t-shirts, truien en vesten. Mode voor fietsliefhebbers was verkrijgbaar bij het merk PH Apparel, dat nu stijlen biedt voor casual fietsen in de stad, maar ook zonder fiets.

De stand van Ecoalf. Foto: Pitti Immagine Uomo

Maar het waren niet alleen sportkledingmerken die kleding probeerden; ook kledingleveranciers experimenteerden in de sportsector. Het op duurzaamheid gerichte merk Ecoalf toonde zijn nieuwe lijn voor yoga, fietsen, hardlopen en surfen. Het Italiaanse merk Herno, dat in het seizoen 2024/25 de formele outfitter is van voetbalclub FC Barcelona, integreerde hoofdbanden in sommige looks. Windsor presenteerde zijn eerste Summer Wool zwembroek, gemaakt in samenwerking met producent Reda Active.

De Windsor stand op Pitti Uomo. Foto: AKAstudio-Collective

Van de Amerikaanse droom naar de volle zee: de trends van de Pitti

Merken richtten zich niet alleen op badmode, maar haalden ook inspiratie uit de zee. Natuurlijk spelen nautische stijlen met blauwgestreepte shirts en bootschoenen - zoals te zien bij het Italiaanse merk Paul Shark - altijd een belangrijke rol in de zomer voor strandvakanties. Maar de merken droomden ook van de volle zee en de avonturen van zeelieden. Het Italiaanse merk Germano toonde broeken met een scheeps- en ankerprint. Chulaap zette ook schepen op stukken zoals pakken, shirts en broeken. De hele collectie van het merk draaide om de zee en bevatte een tas in de vorm van een vis, een octopusriem en grote hoeden met veren die aan piraten deden denken.

Vissen, een octopus en piraten bij Chulaap. Foto: Vanni Bassetti

Het accessoire van het seizoen is de sjaal. Of het nu een klassieke look is met een pak zoals bij Walker Slater, een speelse versie zoals de kleurrijke prints van Petronius1926 met pepers en lavendel of een casual streetwear look met een los overhemd, basketbalvizierpet en jeans bij Karl Kani, hij is overal bij te gebruiken. Daarnaast waren retro looks met losse gebreide shirts zoals bij Drykorn en het Italiaanse merk Cruciani ook populair.

Ook dit seizoen was de Pitti Uomo weer verblijd met een gastontwerper en een speciale show. Het Italiaanse modehuis Fendi toonde zijn mannencollectie in zijn nieuwe fabriek in Toscane en het Amerikaanse merk ERL by Eli Russell showde hun collectie op een neongroene catwalk. Er was een zilvergrijze, sprankelende collectie te zien - inclusief het New Yorkse Vrijheidsbeeld, grote hoeden zoals die van "Uncle Tom" en een "Big Apple".

Eli Russel Linnetz as guest designer at Pitti Uomo. Photo: Vanni Bassetti

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.