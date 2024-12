Mannenmodebeurs Shift debuteert in januari 2025: Dit kunt u verwachten

Met het inkoopseizoen voor FW25 voor de deur staan er heel wat nieuwe evenementen op de agenda. Zo komt er een nieuwe mannenmodebeurs naar Nederland: Shift - dat naar eigen zeggen het volledige herensegment, van mode en beauty tot sport en reizen, gaat bedienen. De mannenmodebeurs zet ook in op een interactief programma en wil niet alleen retailers, maar ook het winkelpersoneel informeren en inspireren. Wat kan men van de beurs verwachten? FashionUnited belt met mede-oprichter Lucel van den Hoeven.

Van den Hoeven heeft uitgebreide ervaring in het beurslandschap. Hij is mede-oprichter van Modefabriek en zat 25 jaar op de stoel als directeur. In 2020 gaf hij het stokje door aan Caroline Krouwels. Van den Hoeven is nog steeds betrokken bij de (inmiddels) damesmodebeurs - hij is onderdeel van het board. Modefabriek’s focus op damesmode en de nieuwe locatie zorgen voor ‘een gat in de mannenmodemarkt’, vertelt Van den Hoeven.

De vraag naar een nieuwe mannenmodebeurs ontstond nadat het onderwerp meerdere malen terugkwam in de aandeelhoudersvergaderingen. “Er is vanuit de branche een sterk geluid te horen dat er behoefte is aan iets nieuws, iets verfrissends. Er moeten nieuwe wegen worden ingeslagen.” Van den Hoeven bundelde zijn krachten met Rick van Rijthoven (ook mede-oprichter van Modefabriek). “Deze nieuwe beurs speelt in op het gevoel en geluid dat leeft in de markt”, vertelt Van den Hoeven. Er werd geen marktonderzoekbureau ingeschakeld om de behoefte van de markt in beeld te brengen.

Shift focust zich ‘op de elementaire zaken’ en dient als ontmoetingsplek waar authenticiteit voorop staat. De mannenmodebeurs wil samenwerking in de branche stimuleren door ‘een platform te bieden waar iedereen in de mannenmode elkaar kan vinden, inspireren en versterken’.

Startschot voor Shift klinkt in januari 2025: ‘Een rauwe, pure plek voor inkopers van mannenmode’

De eerste editie van Shift vindt plaats op de evenementenlocatie “Taets Art and Event Park” in Zaandam. De beurs vult een hal van zo’n 2.000 vierkante meter. “We hebben bewust niet gekozen voor de grootste locatie. We focussen op kwaliteit, zeker tijdens de eerste editie”, aldus Van den Hoeven. De beurs zal dan ook een ‘basaal decor’ hebben, zodat de bezoekers en standhouders zich kunnen concentreren op de producten. “Dit is geen beurs waar kastelen moeten worden gebouwd en waar men DJ’s voor moet inhuren. Het wordt een frisse, rauwe, pure plek om zaken te doen.”

Ook de prijzen voor standhouders liggen volgens de mede-oprichter op basisniveau: Merken kunnen een plaats op de beurs bemachtigen voor 175 à 200 euro per vierkante meter. “Mijn insteek, zeker voor het begin van de beurs, is niet zozeer om geld te verdienen maar om de mannenmodewereld weer een inspirerend platform te geven.”

De focus ligt op het gehele mannensegment. “We hopen niet alleen kleding op de beurs te zien, maar ook merken die beauty-, sport-, en reisproducten verkopen. Wie tegenwoordig een goede winkel binnenloopt, ziet dat men hier van top tot teen kan slagen. Dat is precies wat wij willen weerspiegelen: een complementair aanbod.”

Naast de reguliere beursactiviteiten biedt Shift een randprogramma aan. Op het moment van het interview vertelt Van den Hoeven dat hij nog weinig extra informatie kan delen, omdat de mede-oprichter nog wacht op volledige toezeggingen van partners. Het zal in ieder geval gaan om lezingen en workshops die zich richten op retailers en het winkelpersoneel.

Mannenmodebeurs Shift wil internationaal publiek trekken

Hoe onderscheidt Shift zich van andere mannenmodebeurzen? “Door te focussen op datgene wat wij doen. Als ik dacht dat de markt compleet is, zou ik deze beurs niet starten. Wij bieden op de korte en lange termijn meer dan een andere mannenmodebeurs. Wij weerspiegelen de veranderende markt, dat is waar Shift voor staat”, aldus Van den Hoeven.

De oprichter hoopt dat bezoekers en standhouders tevreden naar huis gaan na de eerste editie. “Het gaat niet enkel om het inkopen, maar ook om samenwerking, met elkaar sparren en elkaar steunen. Ik hoop dat mensen durven in te stappen en te bouwen aan een platform voor mannenmode.” Daarbij focust Shift zich niet alleen op de Benelux, maar ook op Duitsland en Scandinavië. “Je ziet bij Modefabriek dat een behoorlijk deel van de bezoekers afkomstig zijn uit deze markten. Ik denk dat dat voor ons ook kan werken, omdat deze markten dichtbij staan met hoe wij met mode omgaan.”

De nieuwe mannenmodebeurs vindt plaats op 26 en 27 januari 2025 - dezelfde twee dagen als Modefabriek. “Dat heeft een praktische reden. We onderzoeken de mogelijkheid een pendelservice op te zetten tussen Shift en Modefabriek. Daar zijn we mee bezig en waarschijnlijk gaat dat lukken”, aldus Van den Hoeven.