Nieuwe opzet Modefabriek: De grootste vernieuwingen op een rij

Modebeurs Modefabriek vindt aankomende januari niet alleen op een nieuwe locatie plaats, de beurs introduceert nog meer nieuws. “Vernieuwing geeft nieuwe energie”, aldus medeoprichter en creatief directeur van Modefabriek Caroline Krouwels tegen FashionUnited.

De nieuwe opzet in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen betekent onder andere een nieuwe insteek voor de stands. “Het bekende grid van homogene gangpaden met semi-gesloten stands hebben we opengebroken. We gaan werken met een modulair systeem met veel meer variatiemogelijkheid waardoor de expo een open, eclectisch en dynamisch department- store-gevoel krijgt. Deelnemers kunnen veel meer dan voorheen een eigen swing aan de opstelling geven terwijl het nieuwe systeem toch voor uniformiteit zorgt”, aldus Krouwels.

Er komt ook meer ruimte voor de samenwerking met The Fashion Gallery. Dit gedeelte van de beurs zal een ‘het stijlvolle hart’ vormen van de nieuwe Modefabriek. Daarbij komen er lange tafels over de plattegrond. Deze staan symbool voor het elkaar opnieuw ontmoeten, zo meldt de beurs. Ook wordt er geschreven over gratis koffie en een croissantje in het bericht. Daarbij wordt kort gesproken over een repair café. Wat niet verandert zijn de diverse presentaties en trendoverzichten.

“Na 21 jaar in de RAI Amsterdam begon die jas, hoe mooi en vertrouwd ook, toch te wringen. Het concept verloor langzaam maar zeker zijn vitaliteit, de bubbels waren eruit en dat terwijl de sector het al zo zwaar heeft”, aldus Krouwels. Wij voelden dat, en onze deelnemers en bezoekers natuurlijk ook. En dus zijn we op zoek gegaan naar een andere mooie centrale locatie, waar we wel die nieuwe, frisse, geactualiseerde Modefabriek kunnen vormgeven. Dit heeft alles in beweging gezet.”

De volgende editie van Modefabriek vindt op 26 en 27 januari plaats in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen.