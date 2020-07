Oktober-editie Kingpins Amsterdam geannuleerd

De organisatie van denimbeurs Kingpins schrapt de volgende editie van de beurs in oktober, zo meldt oprichter Andrew Olah in een persbericht. Reden voor de annulering van de beurs zijn de aanhoudende risico’s van de coronapandemie.

“We zijn dol op Amsterdam en de beurs is een van onze meest succesvolle evenementen,” zo schrijft Olah in het persbericht. Maar alle wens om de beurs te organiseren wordt volgens Olah ‘overstemd door een gebrek aan vertrouwen in de gezondheidscontrole’.

Oktober-editie Kingpins Amsterdam 'logistiek mogelijk', maar te risicovol

Logistiek was de organisatie van de beurs mogelijk. “Nederland staat evenementen toe - zij het met restricties,” aldus Olah in het persbericht. Voor de beurs was een grote ruimte beschikbaar, en voor de logistiek zou Kingpins samenwerken met ervaren partners. “We zouden de beurs in Amsterdam kunnen houden en hopelijk een mix van deelnemers en bezoekers uit een groot deel van Europa aan kunnen trekken.”

Maar, vraagt Olah zich af, “moeten we iedereen wel vragen om te komen? Willen mensen echt vliegen? Willen ze echt in hotels verblijven en zich op publieke plaatsen begeven?” Olah ziet in zijn eigen kring veel twijfels, vertelt hij. “We vragen ons allemaal af of we het virus zullen krijgen of zullen overbrengen op onze families, vrienden en collega’s.” Daarom besloot het Kingpins-team gezamenlijk om de beurs niet door te laten gaan. “We zouden nooit de gezondheid van onze vrienden en collega's in de denimgemeenschap in gevaar willen brengen - we zijn tenslotte één grote verbonden denim-minnende familie.”

Kingpins organiseerde dit voorjaar twee digitale Kingpins-edities onder de noemer Kingpins24 . Of er in oktober ook een digitale editie zal komen, wordt in het persbericht niet vermeld.

