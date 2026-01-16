Pitti Uomo: Een frisse wind waait door Florence

Deze week geven de merken op de herenmodebeurs Pitti Uomo een eerste inkijk in de komende herfst- en wintercollecties van 2026. Bij de seizoensopening in Florence presenteren 758 merken zich, waarvan 47 procent uit het buitenland komt – meer dan ooit tevoren.

De toenemende internationale aanwezigheid wordt versterkt door gastontwerpers zoals de Japanse merken Soshiotsuki, Shinyakozuka en de in Parijs gevestigde Hed Mayner. Ook speciale zones gericht op regio's als China, Zuid-Korea en Scandinavië dragen hieraan bij.

Pitti blijft internationaal relevant – daling in Duitse inkopers

Daartegenover staat echter een lager totaal aantal exposanten. Afgelopen januari waren er nog 770 merken aanwezig. Dit is deels te wijten aan een kleiner beursoppervlak door bouwwerkzaamheden op verschillende locaties, zo legt Raffaello Napoleone uit aan FashionUnited.

De CEO van de beursorganisator is met zijn team continu bezig met de optimalisatie van de verschillende formats. Een mogelijke toekomstige stap is de integratie van de kindermodebeurs Pitti Bimbo in het menswear-concept. De reden hiervoor is dat veel inkopers die beide segmenten bedienen, vaak voor één evenement kiezen en niet tweemaal naar Florence reizen, aldus Napoleone. Daarnaast is er de ambitie voor een verdere uitbreiding van de internationale focus.

De beursdirecteur trekt donderdagmiddag een positieve conclusie, na de twee drukste dagen. Volgens een verklaring van Napoleone ligt het aantal internationale bezoekers op donderdagmiddag rond het niveau van de editie van januari 2025, dat toen op 5.000 lag.

“Gezien de vele internationale spanningen en de terughoudendheid in de markt, is dit een resultaat van groot belang,” aldus de directeur van Pitti.

Een hal op Pitti Uomo Credits: AKAstudio-collective

Onder de sterk vertegenwoordigde bezoekerslanden is er een toename van inkopers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Turkije, Japan en Griekenland. Duitsland, Spanje en Frankrijk noteren daarentegen een lichte daling. Ook het aantal Italiaanse inkopers is afgenomen, meldt de organisatie. Volgens voorlopige schattingen komt het totaal aantal uit op circa 7.600.

“Dit komt overeen met het zorgwekkende beeld dat marktanalisten schetsen van de nationale distributie en retail,” aldus Napoleone. Tegelijkertijd is er een groei in het aantal bezoekers uit Noord-Europa en verder weg gelegen landen als Brazilië, Mexico, Israël en Canada.

Voor Napoleone blijft 2026 een groot vraagteken, vooral met de recente geopolitieke ontwikkelingen. De sfeer op de beurs zelf is positief, ondanks de uitdagende weken die merken en retailers te wachten staan. Thema's als terughoudende consumptie en een relatief warme winter spelen een rol. Zelfs op donderdag, na twee zeer drukke dagen, blijft de bezoekersstroom in de hallen en op het terrein hoog. Centrale thema's zijn de new formal wear en de omgang met wisselvallig weer, wat ook kansen biedt.

New Formal Wear

Zoals in voorgaande seizoenen al zichtbaar was, neigen steeds meer klassieke merken naar een full look. Ze focussen op ‘mix and match’, zoals Roy Robson het noemt. Het pak dient als basis, waarbij het colbert soms plaatsmaakt voor een casual overshirt of een blouson, vertelt Fabrizio Rojo, hoofd van het Duitse salesteam van de Lüneburgse menswear-specialist. Verschillende stoffen, soms met een technische uitstraling, en stijlen als corduroy en pied-de-poule bieden extra mogelijkheden voor de nieuwe garderobe.

Olymp op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter op Pitti Uomo

Overhemdenspecialist Olymp presenteert zijn reguliere lijn en de meer casual lijn niet langer apart om de new formal wear bij klanten te promoten. Het merk toont onder andere overshirts van kasjmier, Japanese knitted shirts en een corduroy pak in elegant bordeauxrood. Het Duitse bedrijf heeft de prijzen voor dit seizoen stabiel kunnen houden, bevestigt Elias Banai, Area Sales Manager voor Olymp Signature in Noord-Duitsland.

Prohibited op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Naast corduroy zijn ook flanel en verticale strepen populaire thema's bij diverse merken, van klassiek tot streetwear. Streetwear-merken proberen steeds meer afstand te nemen van clichés en een gekledere uitstraling te creëren. Een goed voorbeeld is Prohibited. Met de huidige collectie ‘Back in the Days’ en ook in eerdere seizoenen speelt het merk met de preppy- en old money-esthetiek, zonder af te dwalen naar klassieke herenmode. Het Berlijnse label staat voor een sportieve vintage-sfeer, met items als casual voetbalshirts, een gebreid trainingspak, een op de jacht geïnspireerd waxjack, een flanellen overhemd en een stijlvol gestreept hemd.

Superdry op Pitti Uomo Credits: Superdry

Ook bij de uit Bielefeld afkomstige overhemden-specialist Seidensticker is in de jongere Studio-lijn een mix van klassiek en modern te zien. Enerzijds is de hoofdlijn een inspiratiebron voor de overhemden, die een frisse twist krijgen. Anderzijds zijn er compleet nieuwe elementen zoals wol voor jassen en zilver-metallic items, die voorheen geen deel uitmaakten van de collectie. Een van de huidige bestsellers is een casual, ingekorte pantalon, aldus creatief directeur Marc Biggemann.

Studio Seidensticker op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Qua kleur valt naast de typische, ingetogen tinten vooral bordeauxrood op. Deze kleur is niet alleen te zien bij Studio Seidensticker, maar ook bij veel andere merken zoals het Deense label Anerkjendt, het Duitse herenmodemerk Dressler, de outerwear-merken Woolrich en Superdry, en ook bij Roy Robson en Olymp.

Superdry presenteert zich in een nieuwe look Credits: Superdry

Roy Robson op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

De kleur wordt onder meer gebruikt voor half-zip truien, een onmisbaar item dit seizoen. Van sportief-casual tot elegant, de half-zip past overal en biedt talloze stylingmogelijkheden voor layering.

Antwoorden in outerwear

Layering is ook het antwoord van veel herenmodemerken op het wisselvallige weer. Vooral merken zonder uitgesproken focus op outerwear kiezen voor lichtere jassen, zoals Roy Robson op de beursvloer liet zien.

De laagjeslook is ook populair bij outerwear-specialisten, zoals Bogner bewijst. Het in München gevestigde kledingmerk presenteerde enkele opvallende looks op het snijvlak van ski- en ready-to-wear. Baselayers en coltruien werden getoond onder overshirts en diverse sportieve jassen. De blikvanger van de collectie is een ski-jack van denim met bijpassende broek, die beide volledig zijn uitgerust voor de piste, legt Michael Wrobel, directeur retail bij Bogner, uit.

Bogner op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Het outerwear-merk Halo, onderdeel van het Deense sportkledingbedrijf Hummel, debuteerde op Pitti Uomo en introduceerde direct de nieuwe premium capsulecollectie ‘Special Force Lab’. Een waterdicht, rood donsjack van het merk trok veel aandacht en verleidde bezoekers zelfs tot het maken van foto's met de campagnebeelden, vertelt brand manager Nicolaj Tolstrup.

Halo op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Onderzoek en innovatie zijn de ‘centrale thema's’ van deze editie, aldus Napoleone. Vooral enkele jassen-experts demonstreerden dit. In het Chinese paviljoen ‘China Wave’ presenteerde het kledingconcern Septwolves een aantal van zijn nieuwe jastechnologieën. Voorbeelden hiervan zijn een opblaasbare capuchon die als nekkussen kan dienen en een in de mouw geïntegreerde bluetooth-koptelefoon.

Septwolves op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter op Pitti Uomo

Save the Duck toonde zijn donsvrije jassen, die steeds lichter worden en bestand zijn tegen zwaardere weersomstandigheden en kou. Nieuw is de eigen schoenencollectie van het Italiaanse merk, ontwikkeld in samenwerking met een lokale producent en afgestemd op de outerwear-collectie.

Onder nieuwe vlag

Bogner keerde dit seizoen na meer dan tien jaar terug naar Pitti Uomo, nu met de nieuwe investeerder Katjes. De snoepfabrikant heeft echter geen directe invloed op de mode en laat het team zijn werk doen, aldus Wrobel. Er is wel sprake van een constante uitwisseling en de nieuwe meerderheidsaandeelhouder toont zeker interesse in de processen binnen het modebedrijf.

Ook het van oorsprong Amerikaanse merk Woolrich heeft met het Italiaanse kledingconcern BasicNet, waartoe ook merken als Kappa, K-Way en Sebago behoren, sinds eind vorig jaar een nieuwe eigenaar. Deze gebruikt de beurs om zijn strategie te presenteren, die voornamelijk gebaseerd is op het uitgebreide archief van het merk.

Woolrich op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Superdry presenteerde zich ondertussen met een re-branding als Superdry & Co, inclusief een nieuw logo, een nieuw lettertype en een preppy look. De ‘Co’ staat voor de ambitie van het Britse merk om ook andere merken onder te brengen, legt Superdry-CEO Julian Dunkerton uit. Een voorbeeld hiervan is de recent verworven licentie van het merk Bench, waarvan nu de comeback wordt ingeluid, evenals mogelijke toekomstige projecten.

Superdry presenteert zich in een nieuwe look Credits: Superdry

Pitti Beauty

De organisatie van Pitti Uomo blijft het beursconcept vernieuwen met nieuwe ideeën. Deze editie zorgt de sectie ‘Hi Beauty’, gewijd aan nicheparfumerie, voor een frisse wind. In totaal presenteren ongeveer 30 geurmerken hun producten op Pitti Uomo, waaronder Saranghaezo.

Hi Beauty op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Het Koreaanse label wordt op de beurs vertegenwoordigd door zijn Europese distributiepartner Fluxus International. Fluxus-oprichter Olivier-Charles Degen trekt na de eerste twee dagen een positieve conclusie en is verheugd over de grote belangstelling.

Saranghaezo op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Voor een nicheparfum is het moeilijk om nieuwe markten en klanten te bereiken, omdat de markt overvol is. De beurs is daarom een goede mogelijkheid om andere segmenten, zoals de mode-industrie, aan te spreken. Vooral kleine conceptstores met een unieke selectie tonen interesse, maar het doel is om ook steeds meer de grote retailers te bereiken.