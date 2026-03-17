Shift-oprichters kopen Modefabriek mede-aandeelhouders uit

Modefabriek komt in handen van Rick van Rijthoven en Lucel van den Hoeven, de oprichters van modebeurs Shift. De twee waren sinds het begin van Modefabriek al betrokken bij de beursorganisatie en hebben nu de overige aandelen in het bedrijf overgenomen, zo bevestigt Van Rijthoven aan FashionUnited. De twee branchekenners nemen het platform over en gaan zich richten op de verdere ontwikkeling van het evenement en de positie ervan binnen de mode-industrie.

Terug naar de oprichters

De overname markeert een nieuwe fase voor de Nederlandse modebeurs, die al decennialang een centrale rol speelt in de Nederlandse modebranche. Van der Hoeven is al sinds de oprichting nauw verbonden met het bedrijf. In 1996 richtte hij Modefabriek op, samen met vakgenoten Rick van Rijthoven, Caroline Krouwels [die nu als directeur zal vertrekken, red.] en Anne-Claire Petit. In de jaren daarna groeide Modefabriek uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor modemerken, retailers en andere professionals uit de sector.

Aankomende editie

De eerstvolgende editie van Modefabriek staat gepland voor 5 en 6 juli 2026 en vindt opnieuw plaats in Taets Art & Event Park in Zaandam. Voor de zomereditie werkt de organisatie met een aangepaste opzet van de beursvloer. De verschillende gebouwen liggen dichter bij elkaar, waardoor een logische route ontstaat die bezoekers langs alle deelnemende merken leidt, zo blijkt uit het persbericht. Het buitenterrein fungeert daarbij als centraal ontmoetingspunt met ruimte voor onder meer trendsessies, talks en netwerkmomenten voor professionals uit de mode-industrie.

Een stapje terug

In 2020 deed Van den Hoeven een stap terug uit de dagelijkse leiding van de organisatie. Na bijna een kwart eeuw droeg hij het directeurschap over aan mede-aandeelhouder Caroline Krouwels. Destijds gaf hij aan zich meer te willen richten op het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten binnen de sector, in plaats van op de dagelijkse aansturing van de organisatie. Van den Hoeven bleef wel aandeelhouder van Modefabriek BV en betrokken bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Binnen de organisatie bleef hij actief met initiatieven zoals Denim Days, een evenement rond de internationale denimgemeenschap dat uit de Modefabriek-organisatie voortkwam. Naast de beurs zelf vallen ook andere activiteiten, zoals evenementenorganisatie Firma C, onder Modefabriek BV.

Caroline Krouwels weg als CEO

Na het aantreden van Caroline Krouwels als CEO werd ook de organisatie achter Modefabriek aangepast. Tijdens en na de pandemie koos zij voor een compactere opzet van de beurs en een efficiëntere organisatie. Het team werd kleiner, de interne processen en IT-systemen werden opgeschoond en ook de beursvloer werd anders ingericht, met lagere en minder uitbundige stands en een meer overzichtelijke indeling. Daarnaast introduceerde Modefabriek nieuwe onderdelen, zoals samenwerkingen met initiatieven als The Fashion Gallery, een platform voor jonge ontwerpers via het Young Entrepreneurs Platform (YEP) en meer aandacht voor duurzaamheid met The Sustainable Stop, maar verdween juist het mannenmodesegment.

Krouwels vertrekt nu als CEO bij Modefabriek, maar blijft aan in een adviserende rol. Ze keert terug naar haar werk als ontwerper. Van Rijthoven neemt de taak nu op zich.

Shift

Van den Hoeven en Van Rijthoven kwamen enkele jaren geleden met een nieuwe beurs voor mannenmode: Shift. Het evenement vond meermaals plaats in Zaandam en verhuisde afgelopen januari naar Amsterdam. In juni vindt de eerste buitenlandse editie plaats in Duitsland.

Met de nieuwe eigendomsstructuur keren twee van de oorspronkelijke initiatiefnemers opnieuw nadrukkelijk terug aan het roer van het platform.