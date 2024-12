Sneak Peek Bodywear: De nieuwe beurs voor onderkleding in Brussel

Europa heeft een nieuwe beurs voor ondermode. Trademart introduceert Sneak Peek Bodywear, een nieuw evenement dat plaatsvindt op zondag 26 en maandag 27 januari 2025 in het hart van Brussel. Trademart voorspelt groot succes. Deze beurs moet de bodywearsector samenbrengen. Sneak Peek Bodywear biedt professionals in de bodywearbranche de kans om de nieuwste trends op het gebied van ondermode en de nieuwste collecties van zowel gevestigde als opkomende merken te ontdekken.

Daarnaast onderstreept Trademart dat het evenement een gelegenheid biedt om te netwerken. De speciaal ingerichte C-lounge 2 in Trademart Brussel biedt een gastvrije setting waar professionals uit de bodywearbranche nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen en waardevolle relaties kunnen opbouwen. Dit evenement is daarmee niet alleen een plek om nieuwe trends en collecties te ontdekken, maar ook om te investeren in een uitgebreid netwerk.

Praktische informatie

Toegang is gratis voor Trademart-kaarthouders. Aanmelden kan via de officiële website van Trademart: trademart.be. Het evenement is een tweedaagse beurs: op zondag 26 en maandag 27 januari 2025, van 10:00 tot 17:00 uur in Trademart Brussel, C-lounge 2. Voor parkeren is er een speciale parkeerplaats beschikbaar, P2, bereikbaar via de Madridlaan. Bezoekers kunnen genieten van gratis catering en een barista-service tijdens hun bezoek.