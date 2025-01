Van zakelijk en speels tot personalisatie: De damesmodetrends voor herfst/winter 2025/2026 waar standhouders van de Modefabriek op inzetten

Op de Modefabriek, de Nederlandse beurs voor damesmode, delen standhouders hun verwachtingen voor de herfst/wintertrends van 2025/2026. Vertegenwoordigers van merken zoals Josh V, Pom Amsterdam, Grandeur, Cks, Yest en Rinascimento laten FashionUnited zien welke items en trends voor damesmode volgens hen populair zullen zijn dit seizoen en vertellen waarom.

Zakelijk en speels

De trend ‘zakelijk en speels’ voor het aankomende winterseizoen speelt in op de wens van vrouwen om kleding te dragen die zowel geschikt is voor de werkvloer als voor een avondje uit. Een vertegenwoordiger van het merk Aaiko merkt op dat vrouwen steeds meer op zoek zijn naar kleding die zich makkelijk van werk naar vrije tijd laat vertalen, zonder concessies te doen aan stijl of professionaliteit.

Het Nederlandse merk Aaiko op modefabriek Credits: Aaiko

Het Duitse merk Eterna, bekend om blouses, speelt in op de trend van speelse zakelijke mode door te kiezen voor ontwerpen met versieringen zoals rouches aan de armen. Deze trend vindt weerklank bij verschillende andere merken die zich richten op moderne, vrouwelijke zakelijke kleding die de grenzen van formeel en casual vervaagt.

Het Duitse merk Eterna "voor altijd" in het Latijns ziet potentie in de zakelijk en speelse trend Credits: Eterna

Zo ook bij het Parijse merk Frnch. Vertegenwoordigers van het merk zetten in op de trend van kleurrijke patronen en prints op blouses en vesten. De ontwerpers bij het merk gebruiken levendige kleuren die in het herfst/winterseizoen vrouwen aanspreken die zich willen onderscheiden, zij het op kantoor of op straat.

Het Franse modebedrijf Frnch zet in op kleur en prints Credits: Frnch

Daarnaast gelooft ook het Nederlandse modemerk Josh V in de kracht van speelse details in zakelijke mode voor herfst/winter 2025/26. Zo zet het merk in op een pak in de trendkleur mocha mousse met gouden details.

Josh V zet in op een pak in de kleur Mocha Mousse met gouden details Credits: Josh V

Andere merken op Modefabriek die voor de herfst/winter van 2025/26 inzetten op mode dat zakelijk en speels is, zijn Jiji, Rinascimento, Nü Denmark, LolaLiza, en Just Waldo.

Rinascimento laat een blazer met versieringen zien Credits: Rinascimento

Just Waldo presenteert een blouse met open achterkant Credits: Just Waldo

Wijde broeken

De wijde broek blijft een belangrijke trend. Volgens standhouders, zoals een vertegenwoordiger van het merk Gardeur, zijn strakkere jeans voor vrouwen bijna niet te vinden op de beurs voor herfst/winter 2025/26. Dit komt doordat consumenten steeds meer op zoek zijn naar comfort. Merken zoals Rinascimento, Pink Noir en Just Waldo spelen ook in op deze trend.

Gardeur zet in op wijde broeken voor HW25/26 Credits: Gardeur

Vrolijke versieringen

Op Modefabriek zijn versieringen zoals pailletten, borduursels en steentjes op kleding overal te vinden. "We willen dat iedereen een 'piece of joy' in hun kast heeft," zegt een vertegenwoordiger van Pom Amsterdam. De standhouder van het merk zet in op kleding die zowel dagelijks als voor speciale gelegenheden geschikt is, zoals effen pakken waarvan je alleen maar een glitter top eronder aan hoeft te zien voor een feestelijke look.

Pom Amsterdam zet in op pailletten Credits: Pom Amsterdam

Ook Est Seven ziet voor aankomend winterseizoen de waarde van versieringen. Het merk toont een kort vest met gouden borduursels van bloemen, wat een vrolijke, luxe uitstraling heeft.

Est Seven laat een korte vest zien met gouden borduursels Credits: Est Seven

Het merk Yest, dat zich richt op mode voor vrouwen van alle maten, presenteert een trui voor vrouwen met een grotere maat onder het label "Yest Curve". Dit geeft de boodschap mee dat iedereen trendy kleding kan dragen, ongeacht hun maat.

Het merk Yest zet in op een trui met pailletten Credits: Yest

Daarnaast laat ook een standhouder van het Belgische merk Cks weten dat het merk inzet op eenvoudige items, zoals een blouse, met extra flair. "Consumenten zoeken naar iets bijzonders in hun kast, iets wat zij nog niet hebben," aldus een Cks-vertegenwoordiger op Modefabriek.

Een standhouder van het merk Cks zet in op deze blouse met versieringen Credits: Cks

Personalisatie voor unieke aankopen

Consumenten zijn tegenwoordig kritischer bij hun aankopen. Ze verwachten dat winkels hen helpen om iets unieks te creëren, iets dat past bij hun persoonlijke stijl.

Tezza Fashion, een Nederlands merk, ziet veel kansen in personalisatie. Bij Tezza kunnen retailers bijvoorbeeld zelf T-shirts en truien maken door de kleuren en ontwerpen te kiezen. "Omdat consumenten steeds bewuster zijn van hun uitgaven, is het belangrijker dan ooit voor een winkel om iets aan te bieden dat andere winkels niet hebben," aldus een vertegenwoordiger van Tezza Fashion.

Tezza Fashion speelt in op de trend personalisatie Credits: Tezza Fashion

Ook het Belgische merk Mei Li speelt in op deze behoefte. Zij presenteren de "color blocking" trend, waarbij klanten hun eigen look kunnen samenstellen. Bijvoorbeeld door een sjaal op verschillende manieren te dragen of de ritsen van jassen in verschillende kleuren te kiezen. Zo kan elke klant een persoonlijke en unieke stijl creëren.