Aandeel artificial intelligence (AI) in de modeindustrie naar verwachting meer dan 36 procent gegroeid in 2027

New York - De waarde van artificial intelligence (AI) in de modeinstrie bedroeg wereldwijd 270 miljoen dollar (242 miljoen euro) in 2018 en groeit naar verwachting met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van in totaal 36,9 procent in de periode 2019-2027. In 2027 zal AI daarmee goed zijn voor een waarde van 4.391,7 miljoen dollar (3.948,7 miljoen euro).

Een rapport dat in oktober 2019 werd uitgebracht (’Artifical Intelligence in de modeindustrie tot 2027 - Mondiale analyse en voorspellingen; aanbod; inzet; toepassing; eind-gebruiker; industrie’) door private equity-bedrijf Insights Partners, waarschuwt dat - ondanks de toenemende interesse vanuit de industrie om cognitieve wetenschap in te zetten - onderwerpen als privacy en veiligheid de groei van de markt de komende jaren zullen belemmeren.

Real time inzicht in consumentengedrag maken toepassing AI in de mode aantrekkelijk

Aan de andere kant zijn er factoren die de groei van AI mogelijk maken. Denk aan de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is dankzij digitale services. Daarnaast kan AI real time inzicht geven in consumentengedrag en operationele efficiëntie verhogen, wat het inzetten van AI in de modeindustrie aantrekkelijk maakt. Deze factoren zullen zowel op de korte als middellange termijn een rol spelen.

De integratie van AI in de mode speelt een cruciale rol in sales, marketing en consumentgerichte doelen. Partijen die AI als een van de eersten hebben ingezet, gaven in het rapport aan dat de technologie grote impact kan hebben op de verbetering van de klantervaring en de omzetgroei.

Virtuele assistenten en aanbevelingen worden het nieuwe normaal

Alle partijen zijn het erover eens dat een betere klantervaring de retailer helpt om geheel nieuwe tactieken aan te boren om klanten betrokken te houden en met hen te communiceren. AI stelt retailers in staat om op het juiste moment inzicht te krijgen in de wensen van de klant en zo het juiste product aan te bieden. Op die manier kunnen bedrijven concurrenten voorblijven, aldus het rapport.

Wat betreft de belangrijkste toepassingen van AI in de mode, staat ‘de cloud’ met stip op één. Verwacht wordt dat dit ook de komende periode zo zal blijven. Andere toepassingen van AI in de mode zijn productaanbevelingen, virtuele assistenten, producten zoeken en ontdekken, creatief ontwerpen en trends voorspellen en customer relationship management. Productaanbevelingen zijn voor veel spelers uit de industrie van belang, en dat zal waarschijnlijk niet veranderen de komende jaren.

North Face en eBay pioniers op het gebied van AI

Een van de bedrijven die voorloopt in het gebruik van AI, is North Face. Dit bedrijf gebruikt de ML technologie van IBM Watson om gepersonaliseerde productaanbevelingen te doen bij klanten.

Ondertussen zet eBay AI in om verkopers te helpen nog meer te verkopen door beter voorraadbeheer en door het doen van prijs-suggesties.

Meerdere modemerken zetten al een chatbot in om de ervaring van hun klanten te verbeteren. De Facebook Messenger chatbot van Tommy Hilfiger geeft klanten een interactieve, custom-made winkelervaring die verschilt van ‘gewoon’ online shoppen. Sephora, Amazon, Target, ASOS, Stitch Fix en Olay zijn andere bekende namen uit de industrie die AI ook al gebruiken ten behoeve van de sales- en marketingstrategie.

Beeld: North Face + IBM Watson; Cognitive Retail, Netlive it AG

Dit artikel verscheen 1 januari op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans.