Aandelen Inditex bereiken nieuwe historische hoogtepunten op de beurs, met een stijging van plus veertig procent in twaalf maanden

Madrid – Inditex, de Spaanse modegigant achter populaire ketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti, begint de maand augustus met een nieuw historisch hoogtepunt voor zijn aandelen. Deze stijging op de beurs resulteert in een record beurswaarde voor het bedrijf, dat opnieuw de grens van 180 miljard euro overschrijdt.

Zoals FashionUnited een week geleden al meldde, staan de aandelen van Inditex ‘onder druk’ door nieuwe waarderingen van analisten van Bank of America en Barclays. Dit heeft ertoe geleid dat de aandelen van het Spaanse bedrijf op dinsdag 4 augustus 2026 nieuwe records braken. De aandelen openden hoger op 58,06 euro per aandeel en bereikten een intraday-maximum van 58,44 euro. De handelsdag werd afgesloten op 58,18 euro per aandeel.

Het intraday-maximum van 58,44 euro is, in afwachting van de verdere ontwikkelingen, het nieuwe historische hoogtepunt voor de aandelen van de Spaanse modegigant. Dit nieuwe record is een stijging van plus 0,27 procent ten opzichte van het vorige record van 58,28 euro per aandeel. Dat werd bereikt als intraday-maximum op 19 februari 2026.

De slotkoers van 58,18 euro op dinsdag 4 augustus is eveneens de hoogste slotkoers ooit voor Inditex-aandelen. Het was de eerste keer sinds de beursgang op 23 mei 2001 dat de aandelen van het Spaanse bedrijf boven de 58 euro sloten. Hiermee werd het vorige record van 57,92 euro per aandeel, gevestigd op 19 februari, overtroffen.

Waardestijging van meer dan plus veertig procent in twaalf maanden

Uitgaande van de slotkoers van 58,18 euro op dinsdag, zijn de aandelen van het Spaanse bedrijf met plus twintig procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 48,48 euro op 12 mei. De waardestijging bedraagt plus 2,97 procent vergeleken met de openingskoers van 56,50 euro aan het begin van 2026. Ten opzichte van de 41,36 euro op 4 augustus 2025 is de stijging zelfs plus 40,67 procent.

Als gevolg van deze waardestijging in de afgelopen twaalf maanden is de beurswaarde van Inditex gestegen van 132,91 miljard euro op 4 augustus 2025 naar 181,22 miljard euro. Dit is een nieuw historisch record voor Inditex, dat daarmee opnieuw de grens van 180 miljard euro doorbreekt. Deze grens werd voor het laatst overschreden op 19 februari.

Opwaarts potentieel tot plus acht procent

Rekening houdend met de recente waarderingen van financiële analisten, waaronder die van Bank of America en Barclays, ligt het gemiddelde koersdoel voor de aandelen van het Spaanse bedrijf momenteel op 59,54 euro per aandeel. Met het nieuwe hoogtepunt naderen de aandelen van de Zara-eigenaar dit doel, wat resulteert in een resterend opwaarts potentieel van slechts plus 2,34 procent.

Echter, naast de consensuswaardering van analisten, hebben de aandelen van het Spaanse bedrijf nog een opwaarts potentieel van plus 7,42 procent. Dit is gebaseerd op het koersdoel van 62,50 euro per aandeel dat analisten van Barclays op 27 juli vaststelden. Het potentieel stijgt zelfs tot plus acht procent, kijkend naar het koersdoel van 63 euro per aandeel van de analisten van investeringsbank RBC Capital Markets.