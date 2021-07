Aanhoudende vraag naar luxemode en lederwaren levert LVMH recordcijfers op in eerste helft 2021

Waar het herstel van de luxemodesector over het algemeen nog geleidelijk gaat, komt LVMH met recordcijfers uit de pandemie. Dat is vooral te danken aan uitzonderlijke prestaties binnen de mode- en lederwarentak van LVMH, zo blijkt uit het halfjaarrapport van het concern.

De omzet van de groep voor de eerste helft van 2021 kwam uit op 28,7 miljard euro, een stijging van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en 11 procent ten opzichte van 2019, het jaar voor de pandemie. Met name in het tweede kwartaal was de groei aanzienlijk. Lagen de verkoopcijfers in het eerste kwartaal nog gemiddeld 30 procent hoger dan in 2020, in het tweede kwartaal was dat al 84 procent.

De verkoopcijfers van de mode- en lederwarentak bereikten gedurende het half jaar onvoorziene hoogtes. De omzet groeide met 81 procent ten opzichte van 2020, naar 13,9 miljard euro. De categorie groeide met 38 procent ten opzichte van 2019, toen de pandemie nog niet in zicht was. De best presterende merken waren Louis Vuitton, Dior, Celine, Loewe en Fendi, die de aandacht trokken met grootse, deels digitale shows, nieuwe lijnen en geüpdatete klassiekers, waarvoor wachtlijsten ontstonden.

Binnen de categorie horloges en sieraden liep de omzet op met 71 procent op naar 4 miljard euro, een groei van vijf procent ten opzichte van 2019. Begin dit jaar werd de grote juwelenketen Tiffany & Co. aan LVMH toegevoegd. Het merk heeft sindsdien ‘extreem goed gepresteerd’, zo is in het rapport te lezen. De omzet van parfums en cosmetica steeg ten opzichte van 2020 met 37 procent naar 3 miljard euro.

LVMH behoudt daarbij een significante winstmarge. De operationele winst voor het half jaar was 7,6 miljard euro, 44 procent hoger dan de eerste helft van 2019 en ruim vier keer zo hoog als in de eerste helft van 2020. De nettowinst kwam uit 5,3 miljard euro, tien keer zo veel als in 2020.

Het concern is de afgelopen tijd dan ook op overnametour geweest. Zo verkreeg het een meerderheidsbelang in de merken Off-White en via investeringsmaatschappij L Catterton in Etro . Daarnaast nam het een minderheidsaandeel in het toekomstige label van voormalig Celine-ontwerper Phoebe Philo .