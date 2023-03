About You introduceert minimaal bestelbedrag

E-tailer About You voert een minimum bestelbedrag in van dertig euro, zo is af te leiden van de website. Op dit moment geldt dit alleen voor consumenten in Duitsland. About You laat in een statement aan FashionUnited weten dit beleid in de toekomst uit te rollen naar alle markten.

Voor bestellingen die een lager bestelbedrag hebben, worden verzendkosten gerekend van 4,90 euro. Het minimum bestelbedrag moet het grote aantal kleine bestellingen reduceren.

About You behaalde in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 8,3 procent. De omzet kwam uit op een niveau van 554,9 miljoen euro. Consumenten lijken meer en meer te trekken naar afgeprijsde items. Daardoor is de gemiddelde waarde van een bestelling van 6 procent gezakt naar een bedrag van 55,30 euro.

Dit artikel is geactualiseerd om 16:30 uur.