About You noteert omzetgroei in het tweede kwartaal

About You Holding SE rapporteert een sterke start van het herfst- en winterseizoen. De online modewinkel About You en het shopsysteem Scayle verminderen hun verliezen aanzienlijk, waardoor het bedrijf hun verwachtingen voor het hele jaar verhoogt. Dit blijkt uit hun financiële verslag.

In het tweede kwartaal van 2024/2025 stijgt de totale omzet met 2,4 procent tot 450,1 miljoen euro. De grootste groei vindt plaats in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), waar de omzet met 8,6 procent toeneemt tot 225,1 miljoen euro. In de rest van Europa groeit de omzet licht met 0,2 procent tot 212,5 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van About You en Scayle bedraagt 12,8 miljoen euro. Door de sterke resultaten verhogen ze de jaarverwachting voor de EBITDA van 10-30 miljoen euro naar 15-35 miljoen euro.

Het bedrijf weet namelijk zijn verlies aanzienlijk te verminderen. Tarek Müller, medeoprichter en co-CEO van de About You-groep, stelt dat “strikte kostendiscipline” op het gebied van administratieve uitgaven en “verbeteringen in de operationele efficiëntie” succesvol zijn geweest. Het verlies vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) is teruggebracht van 12,9 naar 2,3 miljoen euro.

Müller onderstreept daarnaast ook dat gerichte marketinginvesteringen tot een stijging van het aantal actieve klanten hebben geleid. Een belangrijke succesfactor zijn de exclusieve samenwerkingen met influencers en beroemdheden. Recent heeft About You collecties met merken zoals Daahls by Emma Roberts en florence by mills (van actrice Millie Bobby Brown) exclusief via hun platformen verkocht.