‘Adidas aangeklaagd door aandeelhouders vanwege stuklopen deal Ye’

Modebedrijf Adidas AG is door een groep investeerders aangeklaagd vanwege het stuklopen van de samenwerking met artiest Ye. Samen met Ye maakte Adidas producten onder het merk Yeezy - een samenwerking die in 2022 werd stopgezet nadat de artiest antisemitische uitspraken deed. De rechtszaak is ingediend bij een rechtbank in Oregon in de Verenigde Staten, zo meldt Business of Fashion.

De investeerders zijn van mening dat Adidas AG al langer wist dat de samenwerking met Ye risicovol was. Al in 2018 zouden mensen in de top van het bedrijf de risico’s van de samenwerking hebben aangekaart. Business of Fashion meldt dat er door Adidas in verslagen naar de investeerders niet heeft gemeld dat Ye (voorheen bekend als Kanye West) al eerder antisemitische uitspraken heeft gedaan naar medewerkers van Adidas.

In de tweede helft van 2022 kwam Ye negatief in het nieuws vanwege controversiële opmerkingen en acties. Via social media deed hij meermaals antisemitische uitspraken en tijdens zijn laatste Yeezy-show presenteerde Ye een T-shirts met de tekst ‘White Lives Matter’ erop. Deze tekst wordt ook gebruikt door ’white supremacists' in reactie op de Black Lives Matter beweging. Meerdere merken, waaronder Balenciaga en Adidas, verbraken vervolgens de banden met Ye.

De investeerders melden in de documenten dat het verslechteren van de relatie met Ye er ook voor heeft gezorgd dat de waarde van de aandelen in Adidas AG verslechterde, aldus Business of Fashion.

Eerder bleek al dat het stopzetten van de samenwerking een grote impact heeft op de financiële positie van Adidas AG. Het bedrijf had ten tijde van de controverse nog veel Yeezy-voorraad. Wanneer deze voorraden niet verkocht worden, leidt dit tot een omzetverlies van 1,2 miljard euro, zo liet het bedrijf nog weten in het financiële jaarverslag afgelopen maart.