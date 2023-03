Adidas sluit uitdagend 2022 af met nipte omzetgroei: “2023 overgangsjaar om basis te leggen voor 2024”

Adidas AG sluit het voor hen uitdagende boekjaar 2022 af met een wisselkoersneutrale omzetgroei van één procent, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het bedrijf. De omzet kwam in het boekjaar neer op 22,5 miljard euro. In het vierde kwartaal van 2022, waarin het merk de Yeezy samenwerking met Kanye West, alias Ye, beëindigde, daalde de omzet met één procent. Ondanks de uitdagende omstandigheden hield Adidas in 2022 een groei vast in alle markten.

De cijfers liggen in lijn met de verwachtingen van het bedrijf, die in november vorig jaar naar beneden werden bijgesteld toen de Yeezy tak van het merk werd stilgezet. Adidas verwachtte destijds dat de wisselkoers neutrale inkomsten van de totale onderneming in 2022 met “lage cijfers” zouden groeien. Eerder in 2022 stelde Adidas zijn jaarverwachting ook al naar beneden bij wegens de coronaristricties in China, die zorgde voor dalende omzet in het gebied.

In het vierde kwartaal boekte het bedrijf een operationeel verlies van 724 miljoen euro en een nettoverlies van 482 miljoen euro. Hiermee kwam de operationele winst in 2022 uit op 669 miljoen euro. Het netto inkomen voor continued operations was in 2022 254 miljoen euro, een afname van 83 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf sloot 2022 af met een netto financieel resultaat van negatief 281 miljoen euro (in vergelijking met negatief 133 miljoen euro in 2021).

Volgens Adidas waren er eenmalige kosten van 350 miljoen die het bedrijf toewijdt aan het besluit van de onderneming om haar activiteiten in Rusland af te bouwen, een “opgelost juridisch geschil”, hogere voorzieningen voor douanerisico's, cash-pooling in landen met hoge inflatie en herstructureringskosten als onderdeel van een programma voor bedrijfsverbetering van de onderneming.

Adidas in 2022: Omzetgroei in alle markten buiten China, maar omzetdaling verwacht voor 2023

In Latijns-Amerika en Noord-Amerika groeide de omzet wisselkoersneutraal respectievelijk met 44 en twaalf procent. De inkomsten in EMEA-regio, bestaande uit Europa, het Midden Oosten en Afrika, stegen ondanks de afbouw van de activiteiten in Rusland met negen procent. De omzet in het Aziatisch-Pacifische gebied steeg met vier procent. In Groot-China daalden de inkomsten met 36 procent ten opzichte van het niveau van vorig jaar.

Voor 2023 overweegt het bedrijf de mogelijkheid dat Yeezy voorraden niet verkocht zullen worden. Dit zou een omzetverlies van ongeveer 1,2 miljard euro teweeg brengen. Procentueel verwacht Adidas hiermee een omzetdaling van tussen de één en tien procent. De operationele winst zou hiermee break-even moeten uitkomen. Dit is lijn met de verwachting voor 2023 die het bedrijf in februari van dit jaar al aankondigde.

Verder kondigt het rapport aan dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Adidas tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 11 mei van dit jaar een dividend van 0,70 euro per aandeel zullen aanbevelen. Vorig jaar lag het dividend ter vergelijking nog 3,30 euro per aandeel. Het dividend van 0,70 euro komt volgens het verslag overeen met een uitkeringspercentage van ruim 49 procent van het netto-inkomen van de continued operations.

Adidas’ CEO Bjørn Gulden legt in het rapport uit hoe 2023 een overgangsjaar zal worden om de basis te leggen voor 2024 en 2025. “We moeten voorraden afbouwen en kortingen verlagen. Dan kunnen we in 2024 weer beginnen met het opbouwen van een winstgevend bedrijf. (...) We zullen werken aan het versterken van onze mensen en de adidas-cultuur. Gemotiveerde mensen en een sterke adidas cultuur zijn de belangrijkste factoren om weer een uniek adidas business model op te bouwen. (...) Adidas is een fantastisch merk, een fantastisch bedrijf met een geweldige infrastructuur en geweldige getalenteerde mensen. We zullen het weer het beste sportmerk ter wereld laten worden."