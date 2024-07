Adidas en Thom Browne hervatten strijd om drie strepen

Adidas en Thom Browne staan opnieuw tegenover elkaar om de strijd om de drie strepen. Het geschil rondom vermeende inbreuk van de gelijknamige New Yorkse modeontwerper op het handelsmerk van Adidas hervat zich in het hooggerechtshof in Londen. Dit meldt het nieuwsplatform Reuters.

Het geschil begon in 2021 toen Adidas Thom Browne voor de rechter sleepte vanwege inbreuk op zijn handelsmerk: de drie strepen. Er zou sprake zijn van verwarringsgevaar (‘likelihood of confusion’). Browne beargumenteerde dat er geen sprake kan zijn van inbreuk op het handelsmerk van Adidas om de volgende redenen: de merken opereren in verschillende markten, hebben een andere doelgroep en hanteren prijzen die ver uit elkaar liggen. Een jury in Manhattan oordeelde in januari 2023 in het voordeel van Browne.

Maar de advocaten van Adidas houden steevast vol dat Thom Browne Adidas schaadt. Zo herinnerde Adidas' advocaat Charlotte May in de rechtszaak aan de lancering van een sportkledinglijn door Thom Browne in 2020. Daarnaast verwees ze naar Thom Browne samenwerkingen met basketbalspeler LeBron James en de Spaanse voetbalclub FC Barcelona als bewijs van "bemoeienis met sportkleding en sportmarketing."

Het team van FC Barcelona in op maat gemaakte Thom Browne-pakken als onderdeel van de outfit voor het seizoen 2018/2019. Credits: Foto Credits: Thom Browne

Adidas wil de zaak tegen Thom Browne herzien. De zaak zet zich nu voort in Londen, voor het hooggerechtshof. Naar verluidt wordt het proces volgende week afgerond.