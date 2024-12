'Alibaba verkoopt offline winkelketen Intime met 1,3 miljard verlies'

Alibaba verkoopt de winkelketen Intime met een verwachte verlies van 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,2 miljard euro), zo blijkt uit een verklaring van Alibaba in handen van Reuters en Forbes. Deze beslissing blijkt een strategische zet te zijn. De verkoop van Intime moet ervoor zorgen dat Alibaba zich kan richten op online handel en zijn Cloud-diensten.

Alibaba kocht Intime oorspronkelijk in 2017 voor 2,6 miljard dollar als onderdeel van zijn strategie om uit te breiden naar de fysieke retailsector. De Chinese groep heeft sindsdien te kampen gehad met tegenvallende omzetresultaten. In een grote herstructurering vorig jaar splitste de groep zich op in zes eenheden: ‘China Commerce’, ‘International Commerce’, ‘Local Consumer Services’, ‘Digital Media and Entertainment’, ‘Innovation Initiatives and Others’, en ‘Logistics’. Deze stap was bedoeld om de bedrijven ‘wendbaarder te maken’ en om ‘marktkansen beter te benutten en groei te stimuleren’, zoals te lezen is in het persbericht.

De Chinese multinational concurreert, zowel in eigen land als internationaal, met nieuwe spelers zoals Pinduoduo, Shein, Temu en Douyin, die marktaandeel winnen door lage prijzen te bieden. Alibaba-CEO Eddie Wu schreef in een verklaring aan Reuters dat de e-commerce-industrie in China en wereldwijd in een nieuw tijdperk is beland, waarin 'keten capaciteiten' en 'consumenten dienstverlening' cruciaal zijn voor het concurrentievoordeel." De verkoop van Intime schijnt daarom een strategische stap voor Alibaba om zich te richten op zijn kernactiviteiten in e-commerce en cloud-diensten, terwijl het zijn concurrentiepositie versterkt in dit veranderende landschap.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Alibaba voor verdere informatie.